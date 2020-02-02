تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط فبراير أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع يقرب المسافات بينك وبين الاخرين اصدقائك زملائك في العمل وفي الجامعة الاجواء ممتازة تسمح بتقوية الروابط مع المسؤولين في العمل تبدو مرتاحاً وتغمرك الحماسة فتنطلق الى عملك متفائلاً بغد أفضل تحت تاثير القمر من برجك يومي السبت والاحد ما يجعلك تنجح في الانطلاق بورشة عمل جديدة. تعيش لحظات وحظوظ جميلة جدا كما يتحدث الفلك عن فرص جيّدة كانفراج في عملية تجارية أو تسوية لخلاف وربما توقيع على عقد ما فتنتعش حياتك المهنية الاجتماعية توظّف طاقاتك في نشاطات متعدّدة فيحالفك الحظ في كل عملية تقوم بها ويكلل النجاح كل الجهود التي تبذلها في مسألة مالية او مهنية لذلك أدعوك الى الارتباط بالأعمال كي تضمن نجاحًا مطلقًا قد تفتح صفحة جديدة او تعرف مصالحة او نجاحا باهرا كذلك سوف تتقدم مساعيك بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى الجوزاء ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الدلو فتكون النشاطات كثيرة وواعدة بثمار وفيرة ومميزة وبالتالي قد تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر أو تتحضر لرحلة سفر. فانت تملك حدسًا قويًّا يلهمك لاعتماد وسائل جديدة ومفيدة وحب المبادرة يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج السرطان الصديق لتباشر بتنفيذ مشروع او تحصل على موافقة طال انتظارها وقد تحظى بفرصة ثمينةلاحراز انتصار كبير في عملك. اسبوع موفق اسبوع مناسب جدا حتى تقلب الامور وتصحهها على ذوقك

عاطفياً: اسبوع ايجابي ورمانسي جدا اسبوع الحب والارتباطات والمصالحات اسبوع يقرب المسافة بين الاحباء كما يتحدث كوكب الزهرة من برج الحوت الصديق عن لقاءات شيقة واحاديث ممتعة ومهارة في التعبير عن الذات هذا ما عدا الاطلالة الانيقة والشكل الجذاب للعازب, يسود الود والتفاهم. تستعيد اشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر هذا الأسبوع، ويكون الجو مناسباً لتلبية الدعوات. باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائكة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات.

قد يهمك أيضاً :