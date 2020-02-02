تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط فبراير انفراجات كبيرة

مهنياً: اسبوع حلو من الاسابيع الممتازة تتغير نوعية الوقت والامور بطريقة كتير حلوة لصالحك كل الامور تمشي في الطريق السليم وتعطيك حقك واكثر الاجواء الفلكية ممتازة نجاح كبير في مسالة مهنية وتطورات جيدة جدا على مختلف الاصعدة البداية مع يومي السبت والاحد تحت تأثير القمر من برج الثور الترابي الذي يشكل مربعا مع الشمس من برج الدلو ما يعني نمط سريع تكون الظروف الفلكية مناسبة وتدعم توجهاتك وتعزّز تطلعاتك ستلمس ديناميكية كثيرة على الصعيد الدراسي وكل ما يتعلق بالإعلام والتجارة والفن. كل الدعم والحظوظ متوافرة لك وتكون على موعد مع افاق جيدة وقرارات مناسبة وتتصرف باتزان كذلك سوف تتاح أمامك عدّة مناسبات لإحراز تقدّم أو أكثر بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الدلو ويبشر بالكثير من الطموحات والتغييرات الايجابية بحيث تنجح في كل أنواع المواجهات المباشرة وذلك بسبب سرعة بديهيتك وفطنتك. قد تذهب في رحلة أو تشارك في ورشة عمل إنها ايام مناسبة للتحرّك وستكون التحركات كثيرة وعديدة تسلبك المزيد من الوقت والجهد وسوف يسطع نجمك بين الزملاء وفي المحيط. لكن من المحتمل ان تتعرض يومي الخميس والجمعة لوجع الرأس والعراقيل من خلال انتقال القمر الى السرطان اي الى مواجهة برجك ما يجعل الظروف الفلكية معقدة عليك اعتماد الليونة والدبلوماسية في التعاطي مع المستجدات وحاذر من الاهمال وانتبه من التحديات ولا تستخف بالواجبات ولا تشوه سمعتك.اسبوع ممتاز يدخل البهجة والربح وتنطلق بدون عوائق

عاطفيًا: لن يمرّ هذا الاسبوع بسلام على العلاقات العاطفية خاصة العلاقات الجديدة وغير الثابتة مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحوت تتلبّد الأجواء بالضغوطات والمصاعب والمسؤوليات العائلية وقد لا يكون الظرف مناسبا للاوضاع الشخصية من المحتمل أن تكبر الشجارات ويتعرّض إستقرار العلاقة للخطر. للعازب, قد تشعر بالخيبة او الضجر شخصيا وحتى عاطفيا وجود كوكب الحب في مكان معاكس ما قد يشير الى بعض المشاكل ربما يخذلك شخص اتفقت معه على ارتباط في الدقيقة الاخيرة او يتراجع احدهم عن وعد لك فترتبك وتبحث عن مخرج ما.

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