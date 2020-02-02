منها "الزبادي".. أطعمة طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر

قد يجد البعض صعوبة في الابتعاد عن السكريات، كوقف تناول السكر في المشروبات والأطعمة وهو ما يصفه الأطباء بأنه أحد أنواع الإدمان.

مركز "كليفلاند كلينك"، وضع خمسة حلول سحرية، تقدمها أخصائية التغذية، أنا تايلور، تساعد على الإقلاع عن إدمان السكر، نستعرضها في التقرير التالي..

1- زبدة الفول السوداني والتفاح

ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني مع تفاحة صغيرة تمنح الجسم ما يحتاجه من الدهون والسكريات والألياف، وتجعله غير قادر على تقبل طعم السكر العادي.

2- الزبادي والقرفة

يمكن تناول ثلاثة أرباع كوب من الزبادي قليل الدسم المضاف إليها ملعقة من القرفة، التي تساعد مركباته على نسيان الحاجة إلى السكر.

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3- المشمش واللوز

يعتبر 3 حبات من المشمش المجفف و12 حبة من اللوز في اليوم، يمكنهم أن يساعدوا جسم الإنسان على نسيان حاجته المفرطة إلى السكر، ومع تقليل تلك الجرعة تدريجيا يمكن التخلص من السكر الزائد في جسم الإنسان.

4- الجبن والتوت

نص كوب من الجبن القريش الفلاحي قليل الدسم وكوب من التوت الطازج أو المجمد، يعملان على تعديل مستشعرات التذوق لدى جسم الإنسان بحيث لا يمكنه استساغة طعم السكر فيما بعد.

5- الحمص والخضار

ربع كوب من الحمص المطحون مع كوب من الخضار الطازج (الجزر مثلا)، تمنح الجسم من يحتاجه من السكر ولا يشعر الشخص برغبة في تناول السكريات.

يذكر أن جمعية القلب الأمريكية، نصحت بعدم تناول النساء أكثر من 25 جرامًا (6 ملاعق شاي أو 100 سعرة حرارية) من السكر يوميًا، فيما يجب ألا يأكل الرجال أكثر من 36 جراما (9 معالق شاي، 150 سعرة حرارية) يوميًا.