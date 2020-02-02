بشرى للأمهات.. علاج وقائي للأطفال المصابين بحساسية الفول السوداني

تعاني بعض الأمهات من إصابة أطفالهن بحساسية الفول السوداني، إلا أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اعتمدت علاجا جديدا لهذه الحساسية.

ووفقًا لـ BBC، فإن العقار الجديد، الذي أُطلق عليه اسم AR101 أو بولفورزيا، علاج مناعي عن طريق الفم من خلال تناول الأطفال كميات قليلة من بروتين الفول السوداني تتزايد مع الوقت لمدة 6 شهور تحت إشراف طبي.

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لا يقف العلاج عند هذا الحد، لكن بعد ذلك، لابد أن يستمر من يتلقى العلاج في تناول جرعة من الدواء الجديد يوميا للوقاية من أي أعراض حساسية قد تظهر لأي تناول عرضي للفول السوداني.

ولا يمكن الاعتماد على هذا العقار كعلاج نهائي لهذا النوع من الحساسية، بل يستخدم للوقاية منه، ويحذر صانعوه من أن يؤدي استخدامه في العلاج إلى الإصابة بحساسية مفرطة، ولذلك يستمر المرضى الذين يتناولون العلاج الجديد في تجنب تناول الفول السوداني وعدم تضمينه في النظام الغذائي الخاص بهم.

ويصنع بلوفورزيا، العقار الجديد الذي صُرح باستخدامه للمرضى من 4 سنوات إلى 17 سنة، في شكل مسحوق يُرش على الطعام.