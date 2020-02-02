الامارات | بالمجان على الشاطئ في دبي.. يومان من الاسترخاء والتأمل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في 21 فبراير الجاري على شاطئ كايت بيتش، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان إكس يوغا دبي، بدعم من دبي القابضة، تحت شعار «يوغا في أحضان الطبيعة».
وتوقّع منظمو المهرجان أن يستقطب الحدث الذي يستمر يومين هذا العام 20 ألفاً من عشاق اليوغا على اختلاف أعمارهم ومستويات لياقتهم، للمشاركة في جلسات تدريبية وحوارية وورش عمل وجلسات تأمل مجانية.
وسيشهد المهرجان، الذي يعد الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، جلسة افتتاحية بمشاركة نجمة بوليوود وعارضة الأزياء إيشا غوبتا، التي سترأس الجلسة الافتتاحية الصباحية للمهرجان (الساعة الثامنة صباحاً في 21 الجاري).
وسيضم المهرجان في نسخته المقبلة نخبة من خبراء اليوغا العالميين والمحليين.
وقالت إيشا غوبتا: «أتطلع للحضور قريباً لدبي، هذه المدينة القريبة إلى قلبي، للمشاركة بالمهرجان، إذ تأخذ اليوغا جزءاً كبيرا من اهتمامي فهي ترفع ثباتي وتركيزي، لذا يسعدني مشاركة شغفي بها مع محبي اليوغا في دبي من خلال المشاركة في المهرجان».
وسيشهد المهرجان دورات يوغا باللغة العربية وجلسات يوغا للسيدات. والتسجيل متاح حالياً عبر الموقع الإلكتروني www.xyogadubai.com
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