مجموعة "كبسولة" لـ "Baby Dior حصرياً في دبي

لمناسبة عرض ديور Dior في دبي، ابتكرت "كورديليا دو كاستيلان" مجموعة "كبسولة" لـ بايبي ديور Baby Dior مستوحاة من السيرك، تتألّف من جهاز الوليد وسبع فساتين حصريّة للفتيات الصغيرات. رحلة ساحرة على خطى النجوم وعالم السيرك.

مستذكرةً كل خيال الشرق، من الصحراء النقيّة إلى السماء المليئة بالنجوم وحكايات ألف ليلة وليلة الرائعة، تعكس هذه المجموعة الفريدة التي تمّ انتاجها خصيصاً لدبيّ كلّ سحر السيرك، بأسلوب "كورديليا دو كاستيلان". فتأتي الفساتين الخفيفة والساحرة المصنوعة من الأرغنزا أو التول والمتألقّة بالترتر، بمجموعة ألوان سماويّة تتراوح بين الزهري، الأبيض، العاجي أو قماش ملطّخ بالأزرق المرهف. وتزيّنها زخرفات من الشهب المتلألئة وهي قطعة جالبة للحظّ وعلامة فارقة للدار منذ تأسيسها، أوالأقمار اللؤلؤيّة والشموس بأشعّة ذهبيّة، فتذكّر هذه المجموعة بشخصيّات السيرك كفناني الأرجوحة، سحرة حقيقين أو أزياء تذكّر بشخصيّات Pierrot و Harlequin.

تمزج مهارة دار ديور Dior، وهي علامة للتميّز، كلّ براعة التصاميم المترفة "أوت كوتور" مع مملكة الأحلام الموجودة تحت قبّة السيرك والتي تظهر في تطريزات رائعة محاكة يدوياً.

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