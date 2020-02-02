فوائد القرنفل التجميلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 07:42 مساءً - جدول المحتوى

فوائد القرنفل للشعر مع الشامبو

ما هي فوائد القرنفل المطحون للشعر؟

فوائد القرنفل للشعر الجاف

فوائد القرنفل للشعر الأبيض

فوائد القرنفل للبشرة

بخاخ القرنفل للشعر

فوائد منقوع القرنفل للشعر

تجربتي مع القرنفل للشعر

يتم إنتاج القرنفل من خلال شجرة عطرية صغيرة دائمة الخضرة تُعرف أيضًا باسم Syzygium aromatic. تنمو هذه الشجرة في المناطق الاستوائية، بما في ذلك الفليبين وأمريكا الجنوبية. تتطوّر أزهار القرنفل ذات الرائحة القوية إلى توت يحتوي على بذرة واحدة. يمكن تجفيف هذا التوت أو القرنفل، أو معالجتها في الزيت. وقد استُخدم القرنفل وزيت القرنفل لسنوات عديدة في كل من الطبخ والطب. زهرة القرنفل متعددة الاستخدامات، منها إضافة نكهة إلى المشروبات الساخنة والكوكيز والكعك. قد نعرف القرنفل كأحد المكونات الرئيسية في منتجات خبز الزنجبيل، أو التوابل الأساسية في المطبخ الهندي. بالإضافة إلى نكهتها الحلوة العطرية، تشتهر القرنفل بخصائصها الطبية الفاعلة. وقد وجدت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، أنّ المركبات الموجودة في القرنفل قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك دعم صحة الكبد والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم. ماذا عن الفوائد الجمالية للقرنفل؟



فوائد القرنفل للشعر مع الشامبو

نبتة القرنفل

إنّ ترقّق الشعر هو تأثير شائع للشيخوخة، لكنّ بعض الناس يعتقدون أنّ زيت الزيتون والقرنفل يمكن أن يساعدا على نمو شعر كثيف. كما كانت علاجات الشعر التي تم استخلاصها من القرنفل أو زيت القرنفل، مثل تلك التي تم استخلاصها من زيت الزيتون. الغرض منا ، في كثير من الحالات، هو صحة الشعر ومنع تساقطه. لا حقيقة مؤكدة هنا، لذا يجب عليكِ اتّباع نصيحة الطبيب في ما يتعلق بالعلاج لأيّ حالات شعر.

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ما هي فوائد القرنفل المطحون للشعر؟



يمكن أن يؤدي وضع كمية صغيرة من القرنفل المطحون على فروة الرأس، إلى تقليل معدل تساقط الشعر وتعزيز نموه. يساعد القرنفل المطحون هنا أيضًا على تغطية بقع الصلع، ويجعل شعركِ طويلًا ولامعًا. يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي إيقاف تساقط الشعر.

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فوائد القرنفل للشعر الجاف

القرنفل

أُخلطي قطرة من زيت القرنفل بزيت الزيتون، وسترين نتائج جيدة على الشعر الجاف. هذا من شأنه أنّ يقوي شعركِ مباشرة من الجذور، ويجعله رطبًا. ضعي المزيج على الشعر الرطب ولفّي منشفة سميكة حول رأسِك. اتركيه في 15-20 دقيقة ثم مشّطيه كالمعتاد.

فوائد القرنفل للشعر الأبيض



ماذا تفعلين عندما يبدأ ظهور المزيد من الشعر الرمادي على رأسكِ؟ بالنسبة لبعضنا، إنّها مرحلة حزينة ولكن لا مفر منها في الحياة! على الرغم من أنّ ظهور الشعر الرمادي بعد منتصف الثلاثينيات ليس بالأمر الهيّن، إلا أنّ الدراسات الحديثة تشير إلى أنّ الأشخاص في أواخر العشرينيات من العمر، قد عانوا أيضًا شيب الشعر قبل الأوان، بسبب الاضطرابات الصحية أو المشكلات الهرمونية، أو ممارسات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين. تعمل العناصر الفريدة في زيت القرنفل على تحسين إنتاج الصبغة المسؤولة عن لون شعركِ الطبيعي. لاستخدام زيت القرنفل لتجديد لون شعركِ ، تحتاجين إلى الجمع بين 3 ملاعق كبيرة من زيت الأوكالبتوس وملعقة صغيرة من زيت القرنفل، وتدليك فروة الرأس والشعر مع هذا المزيج من الزيت مرتين في الأسبوع.

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فوائد القرنفل للبشرة

أحد أفضل استخدامات زيت القرنفل للبشرة، هو أنه يساعد في تقليل حبّ الشباب، إذ تحتوي العديد من كريمات البشرة والمستحضرات التي تحارب حب الشباب، على مواد كيميائية قاسية قد تنجح، ولكن لها آثار جانبية مختلفة. القرنفل فعّال جدًّا لعلاج حب الشباب، لأنه يحتوي على مركب يوجينول وهو يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم.

أضيفي 2-3 قطرات من زيت القرنفل النقّي إلى كريم بشرتكِ أو غسولكِ، واستخدميه بانتظام. هذا سوف يقلل من ظهور حب الشباب. كما يساعد زيت القرنفل على إزالة البقع والندبات عند تطبيقها مباشرة على الجلد تحت إشراف الخبراء. إنّها تعمل كقشرة كيميائية خفيفة. زيت القرنفل يقّشر الجلد الميت بلطف، ما يجعل بشرتكِ صحيّة أكثر.

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فوائد القرنفل للشعر الجاف

حب القرنفل

على الرغم من أنّ السبب الدقيق وراء قشرة الرأس لا يزال مجهولًا، فقد واجهنا جميعًا هذا الاضطراب المزمن في فروة الرأس الصعبة في مرحلة ما أو أخرى. لكن لا ريب فيها أنّ جفاف فروة الرأس والشعر الجاف سببان كبيران للقشرة. ويمكن أن يكون للإحساس المستمر بحكة في فروة رأسكِ مع ظهور رقائق من الجلد على كتفكِ وملابسكِ، تأثير ضار على ثقتكِ بنفسكِ. توفّر معظم أنواع الشامبو المضادة للقشرة راحة موقتة مع الكثير من الآثار الجانبية. ولحسن الحظ ، فإنّ أحد الاستخدامات العديدة لزيت القرنفل في الشعر، تشمل قدرته على التخلص من قشرة الرأس وتهدئة ظروف فروة الرأس الجافة والمتهيّجة. لعلاج قشرة الرأس، يمكنكِ إضافة حوالى 10 إلى 12 قطرة من زيت القرنفل، إلى 8 أونصات من الشامبو العادي وغسل شعركِ به.

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فوائد منقوع القرنفل للشعر

القرنفل مفيد للشعر

منقوع القرنفل لشعر صحي

يحتوي منقوع القرنفل على خاصيات قوية تساعد على علاج فروة الرأس والقشرة والإصابة بالتهابات، وكلها تساهم في تساقط الشعر. ويتميز منقوع القرنفل بخصائص متفوقة مضادة للجراثيم ومضادات الأكسدة ، وكلاهما يؤدي إلى نمو ملحوظ في الشعر.في دراسة أُجريت مؤخرًا، وجد باحثو الأمراض الجلدية أنّ تطبيق منقوع القرنفل على المناطق التي عانت تساقط الشعر، إلى جانب علاج الستيرويد، يؤدي إلى نمو الشعر أكثر من استخدام علاج وهمي مع عقار الستيرويد، ويعمل على تقوية الشعر في آنٍ معًا.

من ناحية أخرى، أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الشعر، هو وجود فروة رأس تالفة بسبب الجفاف. للتخلص بشكل طبيعي من السقوط الناتج عن الجفاف، وإعادة بصيلات الشعر إلى صحة جيدة، استخدمي منقوع القرنفل.

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فوائد القرنفل للشعر مع الحناء

القرنفل مفيد للشعر

كلمة "الحناء" يفهمها الناس في جميع أنحاء العالم بطرق مختلفة عدة. من المحتمل أنّ معظم الناس يربطونها بصبغة حمراء / بنية داكنة للشعر والبشرة، التي يتم استخدامها تقليديًّا في العديد من الثقافات، لكنّ الاسم ينطبق أيضًا على النبات المزهر الذي تستمد منه الصبغة. نظرًا لأنّ الحناء هو النوع الوحيد في جنس Lawsonia ، فلديه العديد من الأسماء المختلفة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك Hina و privet المصري ، لكنهم يصفون جميعًا النبات الرائع نفسه، الذي يحمل الاسم العلمي Lawsoniainermis.

يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الطرق، بما في ذلك شكل الصبغة، والمراهم، التي تتكون من اللحاء أو البذور أو الأوراق. هذا التنوع يجعل الحناء عنصرًا قيّمًا للغاية في العلاجات التقليدية بخاصة في الشعر: فهو يساعد على تحسين وتحصين صحة الشعر، ومنع التكسّر، وزيادة لمعان ومظهر الشعر، كما يمنع قشرة الرأس. لذا بمزج القرنفل مع الحناء وتطبيقها على الشعر، أنتِ أمام فوائد كبيرة لشعر صحّي ولامع.

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بخاخ القرنفل للشعر

هذا البخاخ يساعد على ترطيب الشعر بخاصة عند تصفيف الشعر. يمكن شراؤه من المحال التجارية أو إعداده في المنزل. لإعداده في المنزل: اُخلطي ربع ملعقة صغيرة من زيت القرنفل لكل ليتر من الماء، وضعيه في زجاجة رذاذ. اُتركيه لمدة 20 دقيقة ، ثم رشي منه على شعركِ. سوف يستغرق الأمر ما بين 24 إلى 48 ساعة حتى يظهر مفعوله. إنّ رشّ الزيت هنا هو عبارة عن وسيلة سهلة لإضافة رائحة القرنفل الحار إلى شعرِك.

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خلطة السدر والقرنفل للشعر



السدر هو نبات ينمو على نطاق واسع في المناطق الصحراوية. يُستخدم Sedr في الطب الشرق أوسطي التقليدي. من المعروف أنّ أوراق السدر فعالة لعلاج التهاب طفح جلدي. تُستهلك ثمرة النبات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وهي مفيدة للغاية في علاج الأمراض الجلدية. كما للنبتة إفادة للشعر: إحياء لمعان الشعر الطبيعي، تعزيز نمو الشعر الكثيف، ما يجعل الجذور قوية وبالتالي تقليل تساقط الشعر. كما أنّها تضيف نسيجًا أكثر إلى الشعر، من خلال إعطاء مظهر أكثر كثافة. النبتة توفّر أيضًا حماية إضافية من الشمس والعناصر اليومية.

اِمزجي بضع قطرات من زيت القرنفل السيدر وانقعي شعركِ بها لمدة 20 دقيقة.

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تجربتي مع القرنفل للشعر

زيت القرنفل

قد يكون إعداد زيت القرنفل في المنزل أمرًا صعبًا بعض الشيء، لكنه يمنح ضمانًا كونه طبيعيًّا بنسبة 100٪. لذا، لماذا لا تحاولين كما أنا حاولت، بهدف الحصول على شعر رطبن لامع وصحي؟ تحتاجين إلى (2 ) ملاعق كبيرة من القرنفل و200 مل زيت زيتون / زيت جوز الهند.



الطريقة:

.طحن القرنفل في مسحوق ناعم.

.ضعي هذه البودرة على قطعة من القماش القطني واربطيها في الأعلى مع حزمة صغيرة.

. اُسكبي الزيت (على سبيل المثال، زيت الزيتون) في وعاء محكم، واغمسي حزمة القماش المشمّع فيه، وأغلقي الوعاء.

.يمكنكِ إما تسخين الجرة على حرارة منخفضة لمدة ساعة، أو إبقاؤها في الشمس ليوم واحد.

.اِنزعي الحزمة واسكبي زيت القرنفل المصنوع في قارورة صغيرة. والآن زيت القرنفل الخاص بك جاهز للاستخدام.

الآن بعد أن عرفتِ فوائد زيت القرنفل وما الذي يفعله لصحتكِ العامة، لماذا لا تجربيه؟