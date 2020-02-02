أبرز 5 ألوان شعر في 2020 وفقاً لأهم مصففي الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 07:42 مساءً - في كل موسم، تظهر ألوان شعر جديدة فيما تختفي صبغات شعر كانت رائجة جداً في المواسم السابقة، حيث يأتي كل موسم جديد باتجاهات وطرق حديثة لتلوين الشعر وتسليط الضوء عليه من خلال اختيار ألوان شعر عصرية ومميزة تلفت الأنظار.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز 5 ألوان شعر جديدة ستكون رائجة جداً في 2020، وذلك وفقاً لأهم مصففي الشعر.



الأشقر الكرزي

الشعر الأشقر الكرزي

إنه لون نابض بالحياة ويضيء البشرة ويجعلها مشرقة ومتوهجة، وهو ملائم جداً لذوات البشرة البيضاء. سيكون الأشقر الكرزي من أبرز صيحات ألوان الشعر 2020 بحسب أهم مصففي الشعر، لا سيما أنها يلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء. وإذا كنت قد قررت اعتماد هذا اللون، احرصي على استخدام أنواع شامبو مرطبة للشعر وخالية من الكبريتات والمواد القاسية.

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الأسود الداكن

الشعر الأسود الداكن

يعد الشعر الأسود الداكن من أفضل الخيارات في ما يتعلق بألوان الشعر، فهو سيكون موضة رائجة جداً، الى جانب الى أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة. وهو لون كلاسيكي يضفي على مظهرك الأناقة والرقي. لكن احرصي على إيلائه العناية الكاملة للحفاظ على شعر لامع ولون أسود جذاب.



الأحمر المخملي

الشعر الأحمر المخملي

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إنه أحد ألوان الشعر الجذابة واللافتة التي ستكون رائجة ومنتشرة خلال 2020، فهو لون دافئ يناسب البشرة السمراء والفاتحة والبيضاء على حد سواء، فلا تترددي في تجربته. إلا أن الأحمر المخملي يتطلب بعض العناية لتجنب تلاشيه والحفاظ عليه حيوياً ولامعاً، لذلك احرصي على استخدام أنواع الشامبو والبلسم المناسبة.

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الرمادي المدخن

الشعر الرمادي المدخن

إذا كنت ترغبين في لوك جريء متجدد وعصري، تأكدي أن الشعر الرمادي المدخن هو أحد أفضل الخيارات بالنسبة إليك، لا سيما إن كنت تريدين الحفاظ على اللون الطبيعي لجذور الشعر، بحيث تستخدمين صبغة الرمادي المدخن على خصلات الشعر بعيداً عن الجذور.



الهاي لايت الأشقر

الهاي لايت الأشقر

إذا كنت تمتلكين شعراً داكناً وترغبين في اعتماد الأشقر مع الحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك، فإن الهاي لايت الأشقر ملائم جداً لك، فهو سيكون رائجاً جداً خلال 2020، وسيضفي الإشراقة والتوهج على بشرتك. علماً أنه يتناغم جداً مع البشرة الحنطية بشكل خاص.

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