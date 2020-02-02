ماسكات الطمي لتنظيف عميق للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 07:42 مساءً - الطمي من المواد التي اعتادت المرأة منذ القدم أن تحافظ به على جمالها، وتسخدمه باكثر من طريقة للحفاظ على بشرتها نقيّة وصحية، واليوم اخترناه لكِ لتعتمديه بالماسكات المختلفة، لـ بشرة شبابية وحيوية.



ماسك الطمي مع الشوفان

ماسك الطمي مع الشوفان



المكونات



- ملعقة كبيرة من الشوفان

- ملعقة صغيرة من الطمي المغربي

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة كبيرة من ماء الورد



طريقة تحضير الماسك



نخلط المكونات الجافة مع بعضها، ثم نضع ماء الورد.

وزعي الخليط على بشرتكِ، ومن ثم اتركيه حتى يجف.

اشطفي وجهكِ بالماء بعد حوالى 20 دقيقة، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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ماسك الطمي مع الزبادي

ماسك الطمي مع الزبادي



المكونات



- ملعقة صغيرة من الطمي

- ملعقة كبيرة من الزبادي



طريقة تحضير الماسك



اخلطي الطمي مع الزبادي، ووزعيه على بشرتكِ.

إن كانت بشرتكِ جافة جدًّا أضيفي القليل من زيت الزيتون.

اتركي الخليط حتى يجف، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة واحد فقط أسبوعيًّا، لترطيب البشرة وتنظيفها أيضًا.

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ماسك الطمي مع القهوة

ماسك الطمي مع القهوة



المكونات



- ملعقة كبيرة طمي

- ملعقة صغيرة قهوة

- ملعقة صغيرة ماء دافىء



طريقة عمل الماسك



ضعي المكونات مع بعضها، حتى تصبح خليطًا، ثم ضعيه على وجهكِ واتركيه يجف.

اُتركي الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

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