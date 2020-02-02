كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 07:42 مساءً - تتعدد أنواع العطور العالمية، فمنها ما هو خفيف وناعم ومنها ما هو قوي وثابت لساعات طوال، وكما هناك الكثير من النساء اللواتي يملن الى العطور الناعمة، ثمة نساء أخريات يفتشن دائماً عن العطور الفواحة والثابتة والتي تتميز برائحتها الجذابة. فإذا كنت من النوع الثاني، سنعرفك في هذا المقال، الى أفضل عطر نسائي فواح وثابت وجذاب، فهو سيجعل رائحتك آسرة لوقت طويل.



Chloé Eau de Toilette Spray

Chloé Eau de Toilette Spray

رائحة هذا العطر قوية ودخانية ونباتية، فهو مزيج رائع من مجموعة نغمات فواحة تثبت على الجسم والثياب لساعات طويلة، فلا تتأثر بأي عوامل قاسية، لتبقى رائحتك فواحة في كل الأوقات. يشتمل هذا العطر في تركيبته على زهرة العسل والياسمين وزهرة البرتقال وجوز الهند، إضافة الى الأزهار الاستوائية ذات الرائحة الجذابة، والمسك والبرغموت.

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Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum

Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum

إنه عطر شرقي – زهري فائق الأنوثة والجاذبية، فهو مزيج رائع النغمات المختلفة التي تتميز برائحتها الفواحة والثابتة والجذابة، حيث تتألف مقدمته من اللوز والقهوة والبرغموت والليمون، أما قلبه فيتركز على روائح الفل ومسك الروم والسوسن والورد البلغاري وبراعم البرتقال، فيما قاعدته تحتوي على التونكا والكاكاو وخشب الصندل والفانيليا والقرفة وخشب الأرز والكشمير والباتشولي، إضافة الى العنبر والمسك.



La Vie Est Belle

La Vie Est Belle

يُعتبر هذا العطر من لانكوم، من أفضل العطور العالمية على الإطلاق، فهو عطر أنثوي جذاب، رائحته فواحة وجذابة، قوية ومركزة تمتد لساعات طويلة لتجعلك تضجين أنوثة وجمالاً، وتسلط عليك الأضواء في كل مكان. يعتمد هذا العطر في تركيبته على الكشمش الأسود والسوسن والياسمين وبراعم البرتقال، إضافة الى الباتشولي والفانيليا...

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YSL Black Opium Floral Shock

YSL Black Opium Floral Shock

يعد هذا العطر الفخم من أحد أكثر العطور النسائية الفواحة والجذابة والثابتة، والسبب وراء ذلك هي رائحة الفانيليا الحلوة المعروفة برائحتها الآسرة التي تتغلغل في البشرة لتدوم طويلاً. يلائم هذا العطر الأمسيات والسهرات الرومانسية، فرائحته القوية ستجعلك تسرقين الأضواء أينما حللت.



Guerlain Shalimar Eau De Parfum

Shalimar

إنه عطر شرقي، جريء ومعقّد، يمزج بين نغمات البرغموت والورد والياسمين والسوسن والتونكا. وهو يشكل أحد أفضل خيارات العطور الفواحة والثابتة والجذابة. هذا العطر الفاخر الذي تدوم رائحته طويلاً من غيرلان، ملائم لأوقات النهار والمساء على حد سواء، وسيمنحك رائحة ثابتة تأسر القلوب.

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Givenchy Myrrhe Carmin

Givenchy Myrrhe Carmin

رائحة هذا العطر الفاخر والأنيق من جيفنشي Givenchy، آسرة جداً وتثبت على الجسم طويلاً، وهي موجّهة خصيصاً للمرأة التي تميل الى العطور القوية والفواحة. يمزج هذا العطر الشرقي الحار، بين نغمات الزنجبيل والبرغموت والورد البلغاري، إضافة الى الفانيليا.