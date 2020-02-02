تسريحات فخمه للشعر القصير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 07:42 مساءً - تتعدد تسريحات الشعر التي تلائم ذوات الشعر القصير، لا سيما أن نساء كثيرات أصبحن يتجرأن على اعتماد قصات الشعر القصير من دون تردد، فهي تمنحهن مظهراً شبابياً ولوكاً عصرياً جذاباً. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة تسريحات فخمة للشعر القصير، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة البيكسي المموجة

تسريحة البيكسي المموجة

إنها تسريحة عصرية جداً وفخمة، وتلائم المناسبات والاحتفالات. فتسريحة البيكسي المموجة المصقولة بإتقان ستمنحك مظهراً جذاباً وناعماً في الوقت نفسه، لذلك لا تترددي في تجربتها إن كنت تعتمدين قصة البيكسي. وهي ترتكز على خصلات الشعر المموجة المصقولة جداً والغرة الجانبية بالتموجات نفسها. زينيها بمشابك الشعر الناعمة، فهي تضيف لمسة فخمة على التسريحة.

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تسريحة الكاريه المنسدلة المسحوبة وراء الأذن

تسريحة الكاريه المنسدلة المسحوبة وراء الأذن

إنها تسريحة تجمع البساطة والفخامة في الوقت نفسه، فهي تمنحك مظهراً ناعماً وأنيقاً وغير متكلف، إضافة الى أنها إحدى تسريحات الشعر الرائجة جداً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، وهي خيار ملائم للأوقات كافة. اعتمدي الشعر المستقيم مع نهايات الشعر الواقفة والغرة الجانبية المسحوبة وراء الأذن.



تسريحة الكعكة العالية جداً

تسريحة الكعكة العالية جداً

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قد تظنين أن تسريحة الكعكة العالية مخصصة فقط لذوات الشعر الطويل، إلا أن هذا الاعتقاد الخاطئ، لأنه بإمكانك الحصول على واحدة من أجمل تسريحات الكعكة، وهي تسريحة الكعكة العالية جداً، التي ترتكز على سحب الشعر كله الى منتصف الرأس بأسلوب الكعكة الى جانب اعتماد الغرة المشدودة الى الخلف. إنها خيار رائع للمناسبات.

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تسريحة الشينيون المنخفضة

تسريحة الشينيون المنخفضة

إن كنت تميلين الى تسريحة الشينيون المنخفضة، فلا يهم إن كان شعرك قصيراً، حيث بإمكانك اعتمادها بأسلوب عصري وحيوي. لكن احرصي على اختيار تسريحة الشينيون المنخفضة الفوضوية لأنها تمنحك لوكاً عصرياً منعشاً، بحيث تعتمدين الغرة الجانبية المسحوبة بشكل متدرج على جانب واحد من الوجه. وتثبيت باقي الشعر على مستوى الرقبة بواسطة مشابك الشعر الناعمة.



تسريحة الضفيرة التاج

تسريحة الضفيرة التاج

إنها أحد أفخم وأجمل تسريحات الشعر القصير، فهي تمنحك مظهراً أنثوياً حالماً. وهي ترتكز بشكل أساسي على الضفيرة الكبيرة الأمامية وبعض خصلات الشعر القصيرة المنسدلة على جانبي الوجه.

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