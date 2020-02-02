"موديل لمشروب بيرة".. بعد انفصالها عن الزوج الخامس من هي باميلا أندرسون؟

بشكل مفاجئ، انفصلت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية الشهيرة، باميلا أندرسون، عن زوجها المنتج السينمائي، جون بيترز، بعد 12 يوما فقط من زواجهما.

وتزوجت باميلا، 4 مرات من قبل، وكانت زيجتها الخامسة بالمنتج السينمائي، والتي جرت في ماليبو بكاليفورنيا، وجاء هذا الزواج بعد عدة أشهر فقط من آخر انفصال لباميلا عن زوجها الرابع.

باميلا هي ممثلة شهيرة في هوليوود، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها.

- تمتلك الجنسيتين الكندية والأمريكية.

- ولدت باميلا أندرسون في 1 يوليو عام 1967، في كولومبيا البريطانية.

- بدأت حياتها كموديل لمشروب بيرة، حينما كانت تشارك في مباراة لكرة القدم.

- لفتت نظر مسؤولي مجلة "بلاي بوي"، فاختاروها لتكون واحدة من الوجوه الخاصة بهم.

- تعتبر تلك المجلة هي بدايتها الحقيقية، وظهرت في 5 إصدارات من المجلة.

- لفتت باميلا نظر منتجي مسلسل "باي ووتش"، فكان هو بدايتها مع النجومية، فأصبحت بطلة المسلسل، بعد الاستغناء عن أريكا إلانياك.

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- بسبب باميلا أصبح المسلسل واحدا من أشهر المسلسلات وأعلى الإيرادات على مستوى العالم.

- مشاركتها في مسلسل Dancing with the Stars، زادت شهرتها بشكل كبير، عام 2010.

- مدافعة شرسة عن حقوق الحيوان، وتتبرع باستمرار لتلك الجمعيات.

- تزوجت باميلا أول مرة من مغني الروك تومي لي، ورزقت منه بـ راندون توماس وديلان جاجر، وهو الزواج الذي حظى بشهرة واسعة.

- انفصلت عنه باميلا وسُربت لهما مقاطع خادشة للحياء من شهر العسل، وبعد فترة وجيزة أعلنت إصابتها بفيروس C، والذي انتقل لها من تومي.

- ثاني زيجاتها كانت من المغني كيد روك، في 29 يوليو 2006، على يختٍ في فرنسا، إلا أنهما انفصلا بعدها بعدة أشهر في نوفمبر من نفس العام، بعد عملية إجهاض.

- الزوج الثالث هو بريك سالومون، وتزوجته في 2007، وأُلغي الزواج بعد شهرين، وتزوجته مرة أخرى في 2014، لكنها ألغت الزواج للمرة الثانية في شهر يوليو من نفس العام.

- وصفت باميلا زوجها الرابع، لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي بـ"الوحش"، وذلك بعدما خانها، حيث قالت إنها عاشت معه لمدة سنتين في خداع، فقد أوهمها بحبه لها وكان يخونها.

- الزواج الخامس، الذي تزوجته مؤخرا هو المنتج جون بيترز، والبالغ من العمر 74 عاما، وقال جون إنه انتظر باميلا ليتزوجها لمدة 35 عاما، وتزوجته باميلا وهي في الـ52 من عمرها.