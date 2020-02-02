يعتبر الكريب الحادق والحلو من الأكلات السريعة التي تعتبر حلا أمثل لمن يبحثون عن سد الجوع، ولذلك تقدم "هُن" في اليوم العالمي له أشهر أنواع الكريب وطرق تحضيرها في المنزل.

كريب بالدجاج

مقادير كريب بالدجاج

صدور دجاج

3 بيضات

كوب لبن

كوب دقيق

3 ملعقة زيت

ملح

رشة سكر

بصل

ذرة صفراء

فلفل ألوان

بهارات

زيت

فلفل أسود

كاتشاب

مرقه

مايونيز

ثوم مفروم

طريقة تحضير كريب بالدجاج

يخلط اللبن مع الدقيق والبيض ورشة سكر وملح وقليل من الزيت ويصبح عجينة سائلة

يسوى في طاسة مدهونة بالزيت عن طريق وضع كمية بسيطة في كل مرة

في طاسة على النار يوضع الزيت مع بصل شرائح ومكعب مرقة

يضاف الدجاج المقطع شرائح وملح وفلفل وبهارات وثوم مفروم

نضع فلفل ألوان وكاتشاب وذرة صفراء ويقلب جيدا

تضاف الطماطم المقطعة والذرة الصفراء حتى ينضج تماما

ندهن الكريب بالمايونيز ثم يحشى بخليط الدجاج

يقدم مع الكاتشب والمايونيز

كريب بالسي فوود

مقادير كريب بالسي فوود

للكريب

كوب دقيق

3 بيضات

لبن

رشة ملح

رشة سكر

للحشو

مكعب مرقة

سمك فيليه

كاليماري - جمبري

بصل

ثوم

طماطم

فلفل ألوان

ملح وفلفل

صلصة طماطم

صلصة بيضاء

زيت

طريقة تحضير كريب بالسي فوود

يخلط البيض مع اللبن ثم يضاف الدقيق

تدهن الطاسة بالزيت ثم تأخذ مغرفة من الخليط وتوضع في الطاسة وتترك حتى تنضج

تقلب إلى الجهة الأخرى حتى تمام النضج

يشوح البصل والثوم في الزبدة ثم يضاف السمك الفيليه المقطع ويشوح مع البصل

يضاف الكاليماري ويقلب جيدًا ويترك الخليط قليلًا حتى تمام النضج

يضاف الجمبري ثم يضاف الفلفل الألوان ويترك حتى تمتزج المكونات

يشوح الدقيق في الزبدة ثم يضاف عليه اللبن ويقلب حتى يصبح القوام مناسبا وتتبل بالملح والفلفل

لعمل الصلصة الحمراء

يشوح البصل والثوم في الزبدة ثم يضاف الطماطم المبشورة وتترك حتى تتسبك وتتبل بالملح والفلفل

يفرد الكريب في البايركس ثم يوضع عليه صلصة الطماطم ورشة من الصلصة البيضاء

توضع حشوة السي فوود ثم يغلق بطبقات الكريب وعلى الوجه تضاف الصلصة البيضاء

كريب باللحمة المفرومة

مقادير كريب باللحمة المفرومة

كوب دقيق

كوب لبن

بيضة

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2 ملعقة زيت

رشة ملح

رشة سكر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

فلفل أسود

للوجه

لحمة مفرومة

بصل

زيت

فلفل رومى أخضر

بهارات

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير كريب باللحمة المفرومة

يخلط اللبن للعجينة مع البيضة والدقيق والملح والسكر والبيكنج بودر وزيت ويمكن إضافة رشة فلفل أسود

يقلب الخليط جيداً ويفضل تصفيته

يصب على مراحل في طاسة مدهونة بالزيت على النار

تشوح اللحمة المفرومة للوجه مع البصل في الزيت على النار

يضاف الفلفل الرومي والبهارات والملح والفلفل الأسود ويقلب الخليط حتى تمام النضج

يضاف جزء من الخليط على العجين قبل تمام نضجه في الطاسة

يقلب الكريب على الوجه الآخر حتى تمام النضج ثم يقدم

كريب شيكولاتة بالموز

مقادير كريب شيكولاتة بالموز

2 كوب دقيق

2 كوب لبن

2 بيضة

فانيليا

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة كاكاو

كريمة شيكولاتة

موز

طريقة تحضير كريب شيكولاتة بالموز

يخلط الدقيق واللبن والبيض والفانيليا والزيت جيداً

يقسم الخليط لجزءين ويضاف لجزء منه الكاكاو مع التقليب

يصب الكريب وكريب الكاكاو على طاسة مدهونة بالزيت ويقلب حتى النضج

يمكن تشكيل الكريب بخطوط من كريب الكاكاو والعكس

يحشى بكريمة الشيكولاتة وشرائح الموز ويلف ويقدم

كريب بالبسطرمة والجبنة الرومي

مقادير كريب بالبسطرمة والجبنة الرومي

2 كوب دقيق

3 كوب لبن

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة فانيليا

ملعقة صغيرة سكر

جبنة رومي مبشورة

بسطرمة

طريقة تحضير كريب بالبسطرمة والجبنة الرومي

يخلط اللبن والبيض والسكر والفانيليا والملح والزيت

يضاف الدقيق ويقلب الخليط ثم تدهن طاسة مسطحة بالزيت

يصب الكريب وتضاف البسطرمة والجبنة الرومي

كريب بالبطاطس المحمرة

مقادير كريب بالبطاطس المحمرة

3 كوب لبن

2 كوب دقيق

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة فانيليا

ملعقة صغيرة سكر

بطاطس محمرة

فلفل ألوان

كاتشب

للتقديم

مايونيز للتقديم

طريقة تحضير كريب بالبطاطس المحمرة

يخلط اللبن والبيض والسكر والفانيليا والملح والزيت

يضاف الدقيق ويقلب الخليط ثم تدهن طاسة مسطحة بالزيت

يصب الكريب على مراحل وتضاف البطاطس وفلفل ألوان

يقلب على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج مع الكاتشاب والمايونيز