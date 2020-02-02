فيديو.. في عيد ميلادها.. كايلي جينر تؤسس مدينة ألعاب لابنتها في أمريكا

على طريقتها الخاصة، قررت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، الاحتفال بيوم ميلاد ابنتها "ستورمي"، الثامن، والتي أنجبتها من حبيبها مغني الراب الأمريكي، ترفيس سكووت، بفكرة غير مسبوقة، إذ قررت تأسيس مدينة ألعاب كاملة لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصممت كايلي، بوابة الملاهي على شكل وجه ابنتها ستورمي، والتي وجهت لها رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلةً: "يوم 2 فبراير، الساعة 4:43 دقيقة، من هذه اللحظة تغيرت حياتي".

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وكايلي جينر، هي المليارديرة الأصغر في العالم بثروة تتجاوز المليار دولار أمريكي، بعد تدشين خط خاص لمستحضرات التجميل يحمل اسمها.

وتشتهر "جينر" بشكل خاص بالفخر بثروتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما فعلت بعد استئجار يخت ضخم بقيمة 200 مليون دولار للاحتفال بعيد ميلادها الثاني والعشرين، يُسمى Tranquility، فتكلف إيجاره في الأسبوع 1.1 مليون يورو (أكثر من 1.2 مليون دولار).

وكانت واجهت كيلي جينر، ردود فعل غاضبة بعد ارتدائها حذاء من الفرو، ونشرت صورته عبر حسابها على إنستجرام، في الوقت الذي تحترق فيه غابات أستراليا، فقامت بالتبرع بمليون دولار لصالح الإغاثة من حرائق الغابات التي راح ضحيتها أكثر من نصف مليون حيوان من بينهم سلالات نادرة بجانب الخسائر البشرية.