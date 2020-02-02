المجلس القومي للمرأة يطالب الأوقاف بتخصيص خطبة الجمعة لـ"ختان الإناث"

طلبت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتخصيص خطبة الجمعة الموحدة لـ"ختان الإناث" في جميع المساجد بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت في خطاب لوزير الأوقاف، إلى أن الهدف منذ لك هو توعية الأهالي والأسر بجريمة ختان الإناث، والأضرار المترتبة على ذلك، والتأكيد على أنها ليست من الدين، وأن الإسلام نهى عن كل ما فيه إيذاء للجسد والروح.

واستنكرت الدكتورة مايا مرسي، هذه الجريمة غير الإنسانية التي ترتكب في حق بناتنا وفتياتنا بمبررات واهية لا صحة لها، ودون إذعان للمنطق والضمير وإعمال العقل، وكان آخر ضحاياها الطفلة ندى، من قرية الحواتكة بمحافظة أسيوط، "شهيدة الواقع المرير الذي نعيش فيه".

ودعت رئيسة المجلس القومي للمرأة، كل أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته ومجتمعه المدني، إلى أن يأخذ على عاتقه مسؤولية مواجهة "هذه العادة الذميمة، والسعي نحو تغيير هذه الثقافة المجتمعية الخبيثة التي تستهدف إهانة وذبح المرأة".