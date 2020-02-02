"نجت من الموت بأعجوبة".. لحظة دهس سيدة في السعودية

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالسعودية، "مقطع فيديو مروِّع"، للحظة دهس سيدة كانت تعبر الطريق في محافظة ينبع، بالمدينة المنورة.
وظهرت السيدة في مقطع الفيديو وهي تعبر الشارع، برفقة سيدة أخرى، قبل أن تدهسها السيارة وتسقط تحت عجلاتها.
ولحسن حظ السيدة أنها خرجت من هذا الحادث بإصابات متوسطة فقط، حيث نجت من الموت بأعجوبة.
وأرجع بعض رواد مواقع التواصل، سبب الحادث المروع إلى انشغال سائق السيارة عن الطريق.
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