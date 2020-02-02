انفصال باميلا أندرسون وجون بيترز بعد "12 يوم زواج"

انفصلت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية، باميلا أندرسون، عن زوجها جون بيترز، المنتج السينمائي، بعد 12 يوما فقط من زواجهما.
حيث أكدت أندرسون، البالغة من العمر 52 عاما، اليوم، أنها قررت هي وبيترز، البالغ من العمر 74 عاما، الابتعاد لفترة من الوقت، لإعادة تقييم ما يريدانه من بعضهما البعض، وذلك بعد أقل من أسبوعين فقط من زواجهما، بحسب موقع "كونتاكت ميوزيك".
وقالت أندرسون، في بيان لها: "لقد تأثرت بالترحيب الحار بجون، وبارتباطنا، سنكون في غاية الامتنان لدعمكم بينما نأخذ بعض الوقت بعيدًا عن بعضنا البعض من أجل إعادة تقييم ما نريده من الحياة ومن بعضنا البعض".
جدير بالذكر أن باميلا أندرسون، وبيترز، كانا قد تواعدا لأول مرة قبل أكثر من 30 عامًا، ثم عادا إلى بعضهما البعض من جديد قبل بضعة أشهر فقط، ثم تزوجا سرا في حفل أقيم في ماليبو، في 20 يناير الماضي.
وقال بيترز، في حديث سابق له مؤخرًا: "الجميلات موجودات في كل مكان، كان لدي خيارات، ولكنني طوال 35 عاما، لم أكن أريد إلا باميلا".
كما يذكر أن أندرسون، كانت انفصلت في يونيو الماضي، عن لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي، البالغ من العمر 34 عاما، والذي كانت قد بدأت في مواعدته في عام 2017.
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