منها الأفوكادو والطمام.. ماذا يحدث للكلى عند تناول هذه الأطعمة يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكليتان من أهم الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان، كونها تخلصها من السموم، وتحقق التوازن بين المعادن، لذا يجب علينا الحرص كل الحرص، على تناول الأطعمة التي لا تضر بهما.

وإليك قائمة من الأطعمة التي يجب تجنب تناولها يوميًا لأنها تضر بصحة الكليتان، ويمكن أن تسبب "الفشل الكلوي"، وفقا لموقع "healthline" المعني بالصحة.

- الأفوكادو:

على الرغم من أهمية الأفوكادو للجسم نظرًا لأهميته الغذائية المختلفة، إلا أن تناول الكثير منه يكون خطرًا على الكلى، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من معدن البوتاسيوم، حيث أن كوب واحد من عصير الأفوكادو يحتوي على 727 جرام أملاح من البوتاسيوم.

- الأطعمة المعلبة:

يشتري الكثيرون الأطعمة المعلبة كالخضروات والفاصوليا والبسلة والفلفل والفول المعلب والتونة. هذه الأطعمة تكون ضارة على صحة الكلى لأنها تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، حيث يضاف الملح إليها كمادة حافظة لزيادة العمر الافتراضي لها، وزيادة الملح يتسبب في ارتفاع ضغط الدم ما يزيد من إرهاق وظائف الكلى. لذلك يجب اختيار أطعمة دون إضافة ملح.

- الموز:

يعتبر من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم بنسبة عالية، حيث إن البوتاسيوم يعمل على طرد الكالسيوم من الجسم، ويسبب في تكوين كتل صلبة داخل الكليتين، حيث إن واحدة من الموز توفر 422 جرامًا من البوتاسيوم، التي تؤثر على وظائف الكلى.

- الملح:

الإسراف في تناول الأطعمة المالحة يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من الضغط على وظائف الكليتان، وهو من الأسباب التي قد تودي إلى الفشل الكلوي. لذلك يجب ألا يزيد مقدار الملح في أطعمتك عن خمس جرامات في اليوم.

- منتجات الألبان:

من أكثر الأطعمة التي تضر بصحة الكلى، حيث تناول كميات من منتجات الألبان والبروتينات، يجعل العبء يزيد على الكليتين، لأنها مصدر للفوسفور والبوتاسيوم، وزيادة استهلاك الكثير من الفوسفور يؤدي إلى تراكم الفوسفور في الدم، فمثلا تناول كوب من الحليب كامل الدسم يوفر 222 جرامًا من الفسفور، و349 جرامًا من البوتاسيوم.

- البرتقال:

تناول كمية كبيرة من البرتقال أو عصير البرتقال، المعروفان باحتوائهما على فيتامين "ج"، ومصدر للبوتاسيوم حيث يساعد البوتاسيوم على طرد الكالسيوم الزائد من خلال البول، فيتسبب في تكوين كتل صلبة داخل الكليتين، وبالتالي تتكون الحصوات التي تسبب أضرارًا عديدة عند خروجها من خلال البول.

لذلك يفضل تناول العنب، والتوت،و التفاح وكذلك العناصر الخاصة بهم بدائل جيدة للبرتقال نظرا لاحتوائهما على نسبة أقل من البوتاسيوم.

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- اللحوم المجففة:

يسبب تناول الكثير من اللحوم مشاكل في الكلى لأن البروتينات الحيوانية قد يصعب هضمها، كما أن اللحوم تحفز إنتاج حمض اليوريك، وهو أحد الأسباب الشائعة لحصى الكلى، وتحتوي أيضا على كميات كثيرة من الملح والصوديوم، السبب الرئيسي في تكوين الحصوات.

- الأطعمة المخللة كالزيتون:

من أكثر الأطعمة التي تضر بصحة الكلى، حيث إنها تضاف عليها كميات كبيرة من الملح أثناء عملية المعالجة والتخليل.

والملح يزيد من العبء على الكليتين، من الأسباب التي تؤدي إلى الفشل الكلوي.

- المشمش:

المشمش من الفواكه التي تضر بصحة الكلى، نظرا لأنه غني بفيتاميني "ج" و"أ"، ومصدرا للبوتاسيوم.

فكوب واحد من عصير المشمش، يعادل 427 أملاح من البوتاسيوم. لذلك ينصح بتجنب المشمش حتى لا يؤدي إلى مشاكل في الكلى.

- الطماطم:

تعتبر الطماطم ثمرة عالية في محتوي البوتاسيوم، لذا قد لا تتناسب مع النظام الغذائي المناسب لصحة الكلى، حيث إنها تبطئ من وظائف الكلى.

وكوب واحد من صلصة الطماطم يمكن أن يحتوي على 900 جرام من البوتاسيوم وهي كمية مرتفعة جدا، لذلك لا تستطيع الكلى إزالة البوتاسيوم بشكل كافٍ إذا كان الشخص يعاني من مشكلات من الكلى. لذلك يجب تجنب من الطماطم بكثرة لتحسين وظائف الكلى.

- السبانخ الخضراء:

على الرغم من الفوائد الكثيرة والمعروفة للسبانخ، إلا أنها تسبب بعض الأضرار الصحية لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم غير الذائب الذي يضر الكلى.

ولذلك ينصح بتجنب الأشخاص من تناول السبانخ بكثرة، كما أنه يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من البوتاسيوم التي تسبب الحصوات.