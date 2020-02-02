المهووسون بعمليات التجميل.. رجل تحول لسوبر مان وامرأة أصبحت قطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يلجأ البعض من الذين يعانون من عيوب خِلفية، أو مشاكل في الجسد نتيجة حادث ما إلى عمليات التجميل، لكن البعض يلجأ إليها ليس بغرض علاجي وإنما تجميلي.

غير إن المشكلة تُكمن حين يصل حب إجراء العمليات التجميلية إلى الهوس، حيث يسعى البعض إلى التغيير الشامل لملامحهم، وربما تفشل وتصل بهم إلى حد التشوه.

- فقدت ثدييها

فقدت امرأة بريطانية تدعى زارا رودريكيز ثدييها، بعد إجراء عملية تجميلية لزيادة حجمهما، ولكن العملية فشلت ما أدى إلى فقدانهما تمامًا.

وبحسب موقع "english.newstracklive"، فقد سافرت إلى عاصمة تركيا "اسنطبول"، لأنها لم تكن راضية عن شكل جسدها، وأرادت إجراء عملية زرع ثدييها، وكذلك جراحة دهون في بطنها.

واستغرقت هذه العملية حوالي 7 ساعات، أثناء خضوعها لعملية جراحية، وبعدما وصلت إلى منزلها في ويلتشير، جنوب غرب إنجلترا، اكتشفت فشل العملية، وبدأت المادة البلاستيكية تتسرب من مكان الثدي.

- تشوه المؤخرة

أجرت امرأة سويدية، تدعى ناتاشا كراون، عملية تجميلية للحصول على أكبر مؤخرة في العالم، وتكسب رزقها من بيع مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية.

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وكانت ناتاشا في العشرين من عمرها عندما أجرت أول إجراء لها واعترفت بأنها مدمنة على الجراحة.

-سوبر مان

خضع رجل فلبيني، لـ26 عملية تجميل، لتغيير ملامحه حتى يشبه "سوبر مان". وبحسب ما أوضحه موقع "stuf" فإن المعجب الفلبيني، حوّل كل شيء في منزله ليشبه الشخصية الكرتونية التي يحبها، بدءًا من الطاولة إلى فرشاة الأسنان ومشط الشعر.

وقام "هربرت تشافيز"، بتغيير مظهره كليًا، حتى أنه غير لون جلده من الأسمر إلى بشرة بيضاء، وكذلك لون عينيه التي تحولت إلى الأزرق.

كما أجرى عملية جراحية في الأنف والشفتين والذقن والوركين، وزراعة عدسات لتغيير لون العين بشكل دائم، إلى جانب عملية لإطالة الساق، وهي أكثر العمليات الجراحية إيلامًا.

- نفخ الشفايف

أجرت النجمة الأمريكية، فرح ابراهام، عملية نفخ الشفاه، ولكنها فشلت. وتضخمت شفة النجمة بشكل "مرعب" كما أوضح "nickiswift"، كما لم تكن هذه العملية هي الوحيدة التي فشلت للفنانة الأمريكية، بل عانت من حرق في منطقة الثدي بسبب جراحة تجميلية.

- المرأة القطة

حاولت المرأة السويسرية، "Jocelyn Wildenstein"، ارضاء زوجها الذي كان يحب القطط، من خلال اجراء المزيد من عمليات التجميل لتتحول ملامحها إلى قطة. وأجرت عمليات تجميل في منطقة الشفاه، والوجه، والذقن، وترقيع الدهون، وزرع الخد.