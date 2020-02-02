"قد يؤدي للوفاة".. احذري تناول طفلك للآيس كريم النيتروجيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال يتناولون آيس كريم بالنيتروجين، ثم يخرجون هواء زفير في هيئة سحب ضبابية كثيفة صغيرة بسبب اختلاط النيتروجين البارد بالهواء.

والنيتروجين عبارة عن غاز موجود في الهواء الجوي، يتم استخدامه في الصناعة في صورته السائلة عديمة اللون والرائحة كمادة كيميائية درجة حرارتها منخفضة جدًا، وبالتالي يتم استخدامه في الصناعات الغذائية من خلال ملامسة النيتروجين السائل للعبوة المحتوية على المادة الغذائية من الخارج.

ويوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحه لـ"الخليج 365"، أضرار الأيس كريم النيتروجيني للأطفال:

- يسبب آلام اللثة والأسنان.

- الشعور بالغثيان والقيء.

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- يسبب القرح الجلدية إذا تم ملامسته للجلد.

- يتسبب في المشكلات الصدرية مثل صعوبة التنفس.

- ثقب المعدة أو انفجارها.

إذا لم يتم معالجة الطفل بسرعة يتسبب في الوفاة.