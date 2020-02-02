أزياء شتوية من اختيار النجمات.. لتتألقي بها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 04:42 مساءً - في منتصف الموسم ربما نشعر بشئ من الحيرة، اتجاهات وصيحات هنا هناك، ولكن يبقى السؤال المُلح، كيف ننسق كل هذه الأزياء؟ وما منها يناسبنا؟.



في هذه الحالة تتجه الأنظار نحو النجمات، فهن أيقونات الأناقة، لاسيما وأن وراءهن فريق يعمل بجد حتى تظهر كل نجمة بما يناسبها. في هذا المقال سنتناول بعض الصيحات التي اختارتها النجمات ونستعرض كيف نجحت مل منهن في خطف الأنظار على طريقتها.

هذه هي الكنزات التي تفضلها جيجي حديد

نعلم أن لا شتاء بدون كنزات صوف مصقلة تحقق الدفء والأناقة، لكن هذا العام تحديداً لاحظنا صعود الكنزات المزودة برقبة عالية مع خيوط الصوف البارزة والثقيلة. ويبدو أن هذه الصيحة نالت اعجاب عارضة الأزياء جيجي حديد، خاصة وأنها تفضل الإطلالات النهارية الكاجوال والعملية على عكس ما تفرضه عليها مهنة الأزياء.

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لا تخشين تنسيق الطبقات معاً

أوليفيا باليرمو

من الصيحات البارزة هذا العام هي موضة تنسيق إطلالة من عدة طبقات، بالطبع هو أمر مربك ويتطلب ذوق ودقة. كثير من نجمات الموضة والفن ضربن هذا النمط ونجحن في رواجه. مثلا الفاشينيستا العالمية أوليفيا باليرمو نسقت قميص نسائي شتوي مع كنزة صوف برقبة، وهو أسلوب يذكرنا بنساء السبعينات.

كريسي تيغن

كذلك الممثلة الأمريكية كريسي تيغن نسقت معطف مستقيم ماكسي مع كادريغان متوسط وتي شيرت أبيض، ورغم كل هذا الطبقات التي توفر الدفء بالطبع، إلا أن إطلالتها بدت أنيقة ومرتبة.

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الأحذية العملية لا تقتصر على الرياضي

جينيفر لوبيز

على طريقة النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز ، يمكنكِ تغيير إطلالاتكِ النهارية بتغيير الخذاء الرياضي إلى بوت عملي مثل حذاء تمبرلاند الشهير، والذي اختارته "لوبيز" حين خرجت للتسوق. أيضتً بوت الكاحل يمكن أن يقوم بدور الحذاء الرياضي وفي الوقت نفسه يحقق مزيد من الأناقة.

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الـ "hoodie" خيار سيلينا غوميز

سيلينا غوميز

السويت شيرت قطعة أساسية في الشتاء، لاسيما المزود بغطاء رأس يحميكِ من المطر، لكن الكثير يتعامل مع هذه القطعة باعتبارها من الأزياء الرديئة، لكن بعض النجمات، وعلى رأسهن سيلينا غوميز، غيرن هذه النظرة، حين اعتمدن على الـ "hoodie" في إطلالاتهن اليومية.

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