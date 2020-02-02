فساتين ضيقة خيارات جريئة من أمل العوضي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 04:42 مساءً - اللافت للنظر في اطلالات أمل العوضي، أنها دائمًا ما تكون جريئة ولافتة، وهي لا تخشى اعتماد صيحات الموضة الجديدة بأسلوبها الخاص والعصري، وغالبًا ما تختار التصميمات التي تُبرز قوامها الممتلئ بطريقة لافتة، ومؤخرًا لاحظنا أنها كانت ميالة لاعتماد تصميمات الفساتين الضيقة التي اختارتها بقصّات وألوان متنوعة، ولمناسبات مختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمي.





فستان أسود ضيق اختارته أمل العوضي على السجادة الحمراء:

فستان أسود ضيق اختارته أمل العوضي



مؤخرًا وفي إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، شاهدنا أمل العوضي في اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية، وقد اختارت فيها فستانًا أسود ميدي بقصّة ضيقة قريبة من الجسم، مصنوعًا من قماش الستريتش مع ياقة عالية وأكمام طويلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من الشبك الأسود أيضًا.

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أمل العوضي في فستان ضيّق من الترتر البراق:

اختارت أمل العوضي فستان قصير براق





من المعروف عن أمل العوضي أنها تعشق الأقمشة البراقة وبخاصة على الفساتين، ولهذا فهي كثيرًا ما تختارها لمختلف المناسبات، وفي أحد البرامج التلفزيونية شاهدناها في اطلالة لافتة، اختارت فيها فستانًا قصيرًا وضيقًا من الترتر البراق من يوسف الجسمي، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وزينت اللوك بأقراط ماسية ناعمة.

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فستان قصير براق اختارته أمل العوضي:

أمل العوضي في فستان قصير براق



اختارت أمل العوضي هنا فستان سهرة قصيرًا بتصميم لافت، مصنوعًا من قماش براق باللون الأخضر الزيتي، وبقصة ضيقة، أكمامه من الشيفون المطرز وياقته عالية، طوله يصل أعلى حدّ الركبة، ومزينًا من الأسفل بالشراريب، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود وشنطة يد من الجلد باللون الأخضر.



اطلالة لافتة باللون الأحمر اعتمدتها أمل العوضي:

أمل العوضي في فستان باللون الأحمر





هنا شاهدنا أمل العوضي في اطلالة لافتة باللون الأحمر، وقد اختارت فيها فستان ميدي من دون أكمام، وبقصة ضيّقة، مزينًا بربطة عند منطقة الصدر، وتنورته من الأسفل مزينة بالكشكش، وقد نسقت معه حذاءً أسود بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية بارزة.



الفساتين الضيقة بتصميماتها المتنوعة العصرية والرسمية، خيار أمل العوضي مؤخرًا في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ باطلالاتها في هذه التصميمات.

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