تعرفي على آخر صيحات موضة لون بني القرفة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 04:42 مساءً - يبسط اللون البني المائل الى تدرجات الأحمر والبوردو أو لون بني القرفة سيطرته على اطلالات الشتاء. وقد تبتعد الكثيرات عن انتقاء ملابس باللون البني لأنه قد يشكل بالنسبة لهن مشكلة في تنسيقه مع ألوان أخرى، و ولكنه من الصيحات البارزة لموسم الشتاء.
ومن بين تدرجات اللون البني ، البني القرفة وهو لون أرضيّ ترابيّ دافئ، وهو لون حلو ومفعم بنكهة التوابل في الوقت نفسه.
اعتمدي لون بني القرفة لاطلالات ربيع 2020 وتعلمي طريقة تنسيقه، لإطلالة شتوية .
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طريقة تنسيق لون بني القرفة
- ابحثي عن القصّات الواسعة والأقمشة الخفيفة لطلّة سفاري لطيفة.
- الحقائب الملونة والمتدرجة بألوان الأزرق تضفي الحيوية على الاطلالة.
- تتماشى اللفات بلون النيود مع الاطلالة.
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