موديلات فساتين سهرة لبنانية موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 04:42 مساءً - اكتظت منصات عروض أسبوع الموضة الباريسي للهوت كوتور موسم ربيع 2020 بتصميمات مصممي الأزياء اللبنانيين.



"الخليج 365" جمعت لك باقة من أجمل تصميمات فساتين سهرة لبنانية التي زينت منصات العروض لتكتشفي من خلالها أبرز صيحات ربيع 2020.

فساتين سهرة من جورج حبيقة موضة 2020

Georges Hobeika



ضجت مجموعة المبدع اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika بالقصات والتفاصيل الأنثوية الراقية، كالعادة غلبت الروح الجريئة والعصرية على مجموعة كوتور ربيع 2020 وشكلت الشواطئ الإيطالية التي يعشقها المصمم العالمي مصدر إلهام للمجموعة الجديدة التي اكتظت بالفساتين المنفوشة المصممة بتوب قصير منفصل عن التنورة، تصميم لطالما أرتبط بمجموعات حبيقة في السنوات الأخيرة، بنفس الستايل تألقت العارضات بفساتين سوداء High Low زينت أكتافها وأكمامها بكشاكش واسعة وعلى رؤوس العارضات قبعات كبيرة مزدانة بأهداب متدلية.

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فساتين سهرة من جورج شقرا من أسبوع باريس

جورج شقرا



لم نستغرب هيمنة الألوان الصارخة والقوية على مجموعة المصمم اللبناني جورج شقرا Georges Chakra والتي باتت من أساسيات كل مجموعة تحمل توقيعه، هذا العام برع في تقديم فساتين شديدة الفخامة مزجت بين الأورغانزا والحرير وأزدانت أغلب تصاميمه بالكشاكش والريش النافر الذي غطي الكابات الطويلة للفساتين البيضاء، إطلالة ملوكية تستحقها عروس جورج شقرا.



فساتين سهرة من طوني ورد من أسبوع الكوتور

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برع المصمم العالمي طوني ورد Tony Ward في تقديم مجموعة كانت الأكثر تنوعًا من حيث القصات والألوان، شغلت الألوان الحيادية جزء كبير منها، التفاصيل الفاخرة كانت حاضرة في كل قطعة، والفساتين مستقيمة القصة كانت الأبرز بعضها زين بقصاصات صغيرة على الأكتاف والبعض الآخر زود بكاب طويل محبوك بالتطريز المتقن الذي تشتهر به الدار اللبنانية، أما عن السمة الأساسية التي غلبت على المجموعة فتمثلت في دوائر الماندالا الملونة التي زينت معظم الفساتين.

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فساتين سهرة من ميزون ربيع كيروز موضة 2020

Maison Rabih Kayrouz

غلبت التصميمات البسيطة واضحة المعالم مع لمسة مبتكرة وعصرية على مجموعة المصمم اللبناني ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz، بخلاف الأبيض الذي استحوذ على قسم كبير من مجموعة كوتور ربيع 2020، شهد عرضه الأنيق حضور لافت للألوان الصارخة كالفوشيا والأحمر كما خطفت العارضات أنظار الحضور بالفساتين الذهبية المغطاة بالترتر الكبير والتي أتت بقصات محتشمة وطويلة، مجموعة فريدة قوامها البساطة والقصات الهندسية التي تعكس هوية الدار في المواسم الأخيرة.

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