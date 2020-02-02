كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 04:42 مساءً - العبايات الكشكش من الصيحات التي برزت بشكل كبير في الأعوام الماضية، ومستمرة معنا لموديلات عبايات 2020، فالكثير من الصبايا يفضلن التصاميم بقصّات الكشكش المختلفة، التي تمنحهن إطلالة كلاسيكية، ولمسة أنثوية.

ولهذا اخترنا لكِ مجموعة موديلات كلاسيكية لعبايات كشكش موضة 2020 من أشهر الماركات لتختاري منها الأنسب لكِ.



عبايات كشكش بتصميم طبقي

عبايات كشكش بتصميم طبقي





كثيرًا ما تحدثنا عن بروز الموديلات بالتصميم الطبقي، والتي تعتمد في أساسها على الكشكشة، وكم أصبحت موضة عصرية بالفترة الأخيرة، كهذا الموديل من shaikha dream، مع الكشكشة على الجزء السفلي، مناسبة لكل الصبايا، تحديدًا طويلات القامة.

ولكن إن كنتِ من القصيرات، فهي تناسب النحيفات، ويفضل معها أن تعتمدي الكعب العالي، لتبرزي جمال الكشكشة، وتبدي أطول.

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العبايه المفتوحة مع الكشكشة من الشيفون الناعم

العبايه المفتوحة مع الكشكشة من الشيفون الناعم



أما هذا الموديل للعبايه السوداء من cactusdesign32، فهو أكثر نعومة، مع لمسة الكشكشة على إطار العباية من الأمام، بخامة الشيفون البسيطة، مناسب لإطلالتكِ في أوقات المساء، خاصة لصاحبات الذوق الجريء.

نسقيها مع كلتش صغيرة الحجم، او شنطة الدلو، بألوان جريئة كالأحمر والأخضر، مع حذاء أسود كلاسيكي مدبب من الأمام.

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عبايه كشكش مطرزة مع الريش

عبايه كشكش مطرزة مع الريش





التطريزات مع الكشكش تخلق لنا تصميما أنيقا للعباية السوداء، كهذا التصميم من abayat tooq، مع التطريزات على الأكمام بالخرز الأسود، مع لمسة الريش المترفة، اعتمديها بالنهار في المناسبات المهمة، مع جزمة بكعب عالٍ، باللون الأسود لاطلالة محايدة، وشنطة ميني بيد طويلة، لإطلالة كلاسيكية.

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عبايه مع قصّات الكشكش الملونة

عبايه مع قصّات الكشكش الملونة





لفتنا هذا الموديل الأنيق من abaya ghaidaa الذي يركز على موضة الكشكش بإبراز القصّة بألوان مختلفة عن العباية السوداء، مناسب للصبيّة التي تعشق الموضة والأناقة.

من الممكن أن تعتمديها مع جزمة بألوان النود بنفس درجات الكشكش الملون، وشنطة من نفس اللون، لإطلالة أنثوية ناعمة.

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