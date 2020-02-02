كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 04:42 مساءً - الصبيّة بفترة الجامعة تحتاج إلى الكثير من القطع المختلفة والعصرية، تناسب اطلالاتها اليومية أثناء الفترة الدراسية، والتي تعتمد في الأساس على العملية والراحة، بالإضافة إلى لمسة الأناقة.

وبما أننا بموسم الشتاء، سوف نعرض لكِ مجموعة ملابس شتوية للجامعات للمحجبات، اخترنا لكِ على طريقة الفاشينيستا، لتستلهمي منها أفكار عصرية لستايلكِ.

كنزة صوف باللون البينك الأنثوي من دلال القبندي

كنزة صوف باللون البينك الأنثوي من دلال القبندي





كنزات الصوف بالتأكيد ستكون إحدى خياراتكِ الملهمة بالجامعة، لأنها قطعة مريحة وعملية، وسهلة التنسيق، ويوجد بها الكثير من الألوان العصرية، كالتي اختارتها دلال القبندي ونسّقتها مع بنطلون أبيض وسنيكرز ملون.

ومن الممكن أن تنسقي معها شنطة متوسطة أو كبيرة الحجم، لاسيما باللون الأسود أو البينك، لاطلالة عملية بلمسة أنثوية.

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المعاطف الطويلة الكاروهات مع الجينز من لينا أسعد

المعاطف الطويلة الكاروهات مع الجينز من لينا أسعد





الكاروهات من النقوشات التي تمنحنا احساس بالحيوية والنشاط، لهذا ربما الجامعة تكون من الأماكن التي يفضل أن نعتمده فيها، كالمعطف الكاروهات التي اعتمدته لينا أسعد مع الجينز الواسع، والتوب الابيض والسنيكرز.

هذا اللوك مناسب لكل الصبايا، يبرز قوامكِ ورشاقتكِ.

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المعطف الطويل مع البناطيل الرياضية بأسلوب دلال القبندي

المعطف الطويل مع البناطيل الرياضية بأسلوب دلال القبندي





بأسلوب آخر للمعاطف الطويلة، اعتمدت دلال القبندي على المعطف المفنوخ الأسود، مع بنطلون رياضي جاء مثاليًا لأجواء الجامعة، نسّقته مع توب أبيض برقبة عالية، وكذلك السنيكرز الرمادي، لاطلالة عملية ومريحة مُلهمة لاطلالات الجامعة.

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الكارديجان الملون مع الجينز من جسيرة

الكارديجان الملون مع الجينز من جسيرة



الكارديجان أيضًا من القطع التي ننصحكِ بأن تتواجد بخزانة ملابسكِ لاطلالة الجامعة، لأنه سهل التنسيق، ويمنحكِ اطلالة عملية، اختاريه بألوان جذابة شبابية، تتماشى مع الكثير من القطع لديكِ.

اخترناه لكِ من الفاشينيستا جسيرة باللون الخردلي الباهت، مع الجينز الكحلي عالي الخصر، لتنسقه مع بوت الكاحل الرمادي، لاطلالة مجنونة وحيوية.

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