ساعات من أرقى الدور مرصعة بالياقوت الأحمر ليوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 04:42 مساءً - لأن الإطلالة لا يمكن أن تكتمل من دون ساعات اليد الفاخرة، أتيحي المجال أمام إطلالتكِ في يوم الحب؛ لتشرق وهجاً ساحراً، من خلال ساعات مرصعة بالياقوت الأحمر، تختارينها من هذه المجموعة الغنيّة التي حملت توقيع أهم دور المجوهرات العالمية.

ساعات من هاري ونستون Harry Winston



يعد حجر الياقوت من الأحجار الكريمة الاستثنائية، حيث يبث الأمل في النفوس، حتى تتحقق الرغبات الكامنة والأحلام، كما أنه ينبض بسحر دافئ يأسر القلوب، بالأخص إذا ما تم ترصيعه على ساعات بأشكال تحف فنية راقية، جاءت في يوم الحب؛ لتضفي على إطلالتكِ لمسة من الرفاهية والترف.

نضع بين يديكِ اليوم باقة فاخرة من أروع الساعات المرصعة بالياقوت الأحمر؛ لتتألّقي في هذه المناسبة الشاعرية.

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أجمل الساعات من أرقى الدور مرصعة بالياقوت الأحمر ليوم الحب



ساعات من بياجيه Piaget من الياقوت ليوم الحب

ساعات من بياجيه Piaget من الياقوت



من مجموعة دار بياجيه Piaget الرائدة، اخترنا لكِ ساعة Extremely Lady لتتألقي بها في يوم الحب، وتغوصي في لحظات رومانسية. هي ساعة كلاسيكية أنيقة مصممة من الذهب الوردي ومرصّعة بحبات الألماس، أما ما يميزها فهو المينا المصمم من الياقوت الأحمر الداكن اللون.

نسقيها مع فستان أسود ضيق ميدي، وحذاء كعب، والأهم من ذلك كله المجوهرات من الذهب الوردي المرصعة بالياقوت لإطلالة متكاملة لا يشوبها شائب.

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ساعات من هاري ونستون Harry Winston مرصعة بالياقوت ليوم الحب

ساعات من هاري ونستون Harry Winston



لمناسبة يوم الحب، اخترنا لكِ من دار هاري ونستون Harry Winston ساعة Precious Valentine’s Day المفعمة بالرومانسية. هذه الساعة محدودة الإصدار التي تم إطلاقها مؤخراً خصيصاً لهذا المناسبة، مصممة من معدن البلاتين، المصنوع بدقة تامّة وإحياء إرث الدار، وهي مرصّعة بالياقوت الأحمر المميّز الذي يرمز للحب، بالإضافة إلى الألماس.

ننصحكِ بعدم ارتداء أي أساور مع هذه الساعة ذلك للتركيز على جماليتها وفخامتها.

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ساعات من شوبارد Chopard من الياقوت ليوم الحب

ساعات من شوبارد Chopard من الياقوت



ولاحتفال مميز بيوم الحب مع الشريك، اختاري ساعة HAPPY DIAMONDS من دار شوبارد Chopard العريقة. تتميز سوارها الجلدي الأحمر الداكن الفاخر، وهي مرصعة بالألماس الأبيض المتلألئ مع مينا متألّق من اللؤلؤ الأصلي. أما ما يجعلها واحدة من أكثر الابتكارات الفنية ابتكاراً، فهي حبات الياقوت الخمس التي تتمركز على المينا؛ لتضفي عليها رونقاً لا مثيل له.

نسقي معها مجوهرات مينيمالية من الألماس الأبيض؛ وذلك لعدم المبالغة في الإطلالة.

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