القبض على عارضة الأزياء السورية إنجي خوري في لبنان

منذ قرابة الـ3 أشهر كانت السلطات اللبنانية أمرت بترحيل عارضة الأزياء السورية إنجي خوري، من لبنان، واليوم كشفت مواقع إخبارية لبنانية عن القبض عليها، في منزلها ببيروت، وتحويلها إلى مكتب الآداب.
وكانت "إنجي" استطاعت التسلل إلى بيروت متخفية في عباءة عن طريق الحدود اللبنانية السورية، بعدما ألغت السلطات اللبنانية إقامتها وأمرت بترحيلها على خلفية قضيتها مع الفنانة اللبنانية "قمر" بعدما ادعت خطفها بمساعدة طليقها الفنان اللبناني آدم.
وتعود القضية إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، حينما تبادلت إنجي خوري والفنانة اللبنانية قمر، الشتائم والاتهامات، وأقدم مكتب الآداب ومكافحة المخدرات على استدعائهما، وذلك أيضًا بسبب نشرهما فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقعت الفنانتين على تعهد بعدم نشر أي شيء من شأنه الإساءة إلى الأخلاق والآداب العامة.
وعقب أسبوعين من التوقيع على التعهد، خرجت الفنانة السورية إنجي خوري، عبر مواقع التواصل الخاصة بها، مشيرة إلى تعرضها للاعتداء بالضرب والخطف من قبل المطرب اللبناني آدم، وهو طليق الفنانة قمر.
وأكدت "إنجي" أن المطرب اللبناني خطفها لمدة يومين في إحدى مناطق العاصمة اللبنانية، واعتدى عليها بالضرب وهددها بحرقها.
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