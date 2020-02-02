بريطانية ثمانينية تطلب من برويس جونسون مساعدتها للزواج من مصري: نواجه عقبات ونكسات

علاقة غرامية من نوع خاص، جمعت بين سيدة بريطانية تدعى "إيريس جونز"، في الثمانينيات من عمرها، وشاب مصري في منتصف الثلاثينيات، يدعى محمد أحمد إبراهيم، والتي صارت حديث وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، واقدما على الزواج، ما جعلها ترسل رسالة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تطلب منه المساعدة لتتمكن من الزواج من حبيبها المصري، رغم الفجوة العمرية بينهم حيث تكبره بـ45 عامًا.

وتضمنت رسالة إيريس: "لقد كتبت لبوريس لأنني كنت يائسة، نحن شخصان مغرمان، نحن نريد فقط أن نكون معا.. عزيزي السيد جونسون ، أعرف أنك رجل ذو قلب، أريد أن أتزوج من هذا الرجل من مصر.. نحن نواجه عقبات ونكسات، الوقت ليس في جانبي الآن. أريد فقط أن أمضي آخر أيامي معه، إنك لديك صديقة شابة، ومن المؤكد أنك ستفهم، هو أدونيس، أدعوه فرعون، وهو يناديني كليوباترا".

ووفقًا لصحيفة"ميرور" البريطانية، قالت العجوز، الناس لا يحبونه كرئيس للوزراء، لكنه لا يزال رجلاً لديه احتياجات ورغبات مثلنا جميعًا. كنت لأكتب إلى الملكة أيضًا، لكنها لديها ما يكفي للتعامل معه بسبب هاري وميجان وأندرو ".

وأوضحت الصحيفة أن مضيفى برنامج "هذا الصباح" هولي ويلوبي وفيليب شوفيلد لم يتمالكان أنفسهما من الضحك عندما أعطت إيريس تفاصيل علاقتها بمحمد. ولكن يبدو أن محمد الذى وصفته الصحيفة بـ"روميو" كان منزعجا حيث أرسل لها رسالة قائلا "أنا غاضب، لماذا تخبريهم عن حياتنا الشخصية؟"، فردت عليه "لقد خرج الأمر مني فجأة."، وقالت "يمكننى تهدئته بسهولة."، حيث رد عليها "شكرا لا ملاكي."

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وقالت الصحيفة إن إيريس تدعى أن الدبلوماسيين البريطانيين فى القاهرة منعوها من الزواج من محمد أحمد إبراهيم ، 35 عامًا.

قالت الصحيفة، إنها لن تغير وصيتها، لكنها سعيدة لأن يرث محمد منزلها الذي تبلغ قيمته 220 ألف جنيه إسترليني إذا تزوجا، وتقول: "لن يزعجني ذلك، سأكون مت".

ورد داونينج ستريت على إيريس قائلاً: "إن رئيس الوزراء يقدر لك قضاء الوقت في الكتابة، تم تحويل مراسلاتك إلى القسم المختص".

قصة العجوز البريطانية والشاب المصري

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن إيريس جونز تعرفت على محمد أحمد إبراهيم في إحدى المجموعات التي تناقش قضايا الإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلن محمد حبه لها بعدها بأسبوعين، ما دفعها لأن تزور القاهرة لمقابلته شخصيا في شهر نوفمبر المنصرم، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقالت إيريس إنها أغرمت بمحمد الذي تخلى عن وظيفته كمفتش جودة من أجل لقائها وقضاء إجازة معها، كما أنها قابلت والدته، والأخيرة عمرها 70 عاما، التي قالت إنها لا تعارض علاقتهما وتبارك زواجهما.

في المقابل، اشترطت السفارة البريطانية في مصر على إيريس تقديم وثائق طلاقها الذي تم قبل 40 سنة، فضلا عن شهادة تبين عدم وجود عائق يثبت أنها حرة في الزواج مرة أخرى.