بعد الخطوبة.. ابنة بيل جيتس تذاكر برفقة كلبها: شاركني هذه الليلة

عقب الاحتفالات والسعادة التي تعيشها جينيفر، ابنة بيل جيتس، بعدما وافقت على خطوبتها من الشاب المصري نايل نصار، عادت الأمور كما كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي واستعادت مذاكرتها والواجبات الدراسية.

جينيفر، الطالبة بكلية الطب، نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورتها وهي تذاكر برفقة كلبها "ايرل"، إذ علقت قائلة: "إيرل شاركني هذه الليلة".

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ويذكر أن جنيفر جيتس، أعلنت عن موافقتها على خطبتها من نايل نصار، برسالة رومانسية خصت بها العريس، وقالت، "نايل نصار، أنت فريد من نوعك، لقد اجتحتني تمامًا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ما فاجئني في أكثر المواقع أهمية لعلاقتنا العاطفية المشتركة".

وأضافت، "لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والتقدم في السن، والضحك والحب معًا، موافقة مليون مرة".

ورد بطل الفروسية المصري، على موافقة حبيبته، عقب دقائق من إعلانها الموافقة على الارتباط به، بنشر عدد من الصور التي جمعتهما، وكتب نايل في تعليقه على الصور إنه يشعر بأنه أسعد رجل في العالم.

وأضاف: "قالت نعم، أشعر كأنني أسعد رجل في العالم الآن. جين، أنت كل ما يمكن أن أتخيله، وأكثر من ذلك بكثير، لا يمكنني الانتظار حتى أستمر في الكبر معًا خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها الحياة، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي بدونك، أحبك أكثر مما تتخيلي، وأشكرك على جعلي أشعر كل يوم وكأنه حلم لي، معا إلى الأبد".