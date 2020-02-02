سجلت رقما قياسيا.. ستينية صمّاء تقطع 5 آلاف كيلو متر في رحلة تجديف عبر الأطلسي

سجلت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 60 عامًا، رقما قياسيا في التجديف عبر المحيط الأطلسي، جنوب غرب إنجلترا، وهي أول شخص اصم يسجل رقما قياسيا، إذ قطعت مسافة 4828 كيلو مترًا.

وبحسب ما ذكره موقع "بي بي سي"، قالت أوبراين إنها شعرت بالارتياح من تحقيق هذه النتيجة، وأكدت جمعية التجديف في المحيطات وهي المسؤولة عن مراقبة سجلات التجديف في المحيطات أن السيدة الستينية تحتل المرتبة الأولى في العالم.

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وقامت أوبراين، من مدينة "بوجوين ستيناك" في مقاطعة كورنوال، بالتجديف مع ابنتها بيرد واتس 32 عاماً، برفقة صديقتهما كلير ألينسون 45 عاماً.

وكن يجدفن بالتناوب لمدة أربع ساعات، وفي كل مرة، كانت اثنتان منهن تقومان بالمهمة، ثم تأخذان استراحة لمدة ساعتين، في دورة ثابتة لكامل السباق.

ذكرت "أوبراين"، أنها تعلمت الكثير من الدروس خلال رحلتها من أجل التعرف على كيفية التعامل مع الصم، كما أنها عاقدة العزم على بدء تحد جديد وهو التجديف عبر المحيط الهادئ.