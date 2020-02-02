سجلت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 60 عامًا، رقما قياسيا في التجديف عبر المحيط الأطلسي، جنوب غرب إنجلترا، وهي أول شخص اصم يسجل رقما قياسيا، إذ قطعت مسافة 4828 كيلو مترًا.
وبحسب ما ذكره موقع "بي بي سي"، قالت أوبراين إنها شعرت بالارتياح من تحقيق هذه النتيجة، وأكدت جمعية التجديف في المحيطات وهي المسؤولة عن مراقبة سجلات التجديف في المحيطات أن السيدة الستينية تحتل المرتبة الأولى في العالم.
وقامت أوبراين، من مدينة "بوجوين ستيناك" في مقاطعة كورنوال، بالتجديف مع ابنتها بيرد واتس 32 عاماً، برفقة صديقتهما كلير ألينسون 45 عاماً.
وكن يجدفن بالتناوب لمدة أربع ساعات، وفي كل مرة، كانت اثنتان منهن تقومان بالمهمة، ثم تأخذان استراحة لمدة ساعتين، في دورة ثابتة لكامل السباق.
ذكرت "أوبراين"، أنها تعلمت الكثير من الدروس خلال رحلتها من أجل التعرف على كيفية التعامل مع الصم، كما أنها عاقدة العزم على بدء تحد جديد وهو التجديف عبر المحيط الهادئ.
كانت هذه تفاصيل خبر سجلت رقما قياسيا.. ستينية صمّاء تقطع 5 آلاف كيلو متر في رحلة تجديف عبر الأطلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.