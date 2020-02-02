هذه أفضل الألوان التي تتناسق مع الجينز في 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا شك أن الألوان تؤثر بشكل كبير على عواطفنا وحالاتنا المزاجية، ولموسم ربيع/ صيف 2020، سيطرت درجات الألوان الزاهية النابضة بالحياة على مجموعات أشهر دور الأزياء العالمية، من اليوسفي إلى الأحمر الناري، إلى جانب درجات الأخضر والأزرق الهادئة.

ولدمج درجات الألوان هذه في إطلالاتك اليومية يكفي تنسيقها مع قطع الجينز، كبنطلون الجينز بمختلف ألوانه، أو سترات الدنيم أو الشورتات، وفيما يلي تعرفي معنا على أفضل الألوان التي تتناسق بشكل مثالي مع قطع الجينز بطريقة سهلة وبدون عناء.

أحمر قرمزي

جريء، مشرق، دافئ و حيوي، هذا اللون الأحمر الناري ينضح بالثقة ويجعل بلا شك إطلالتك ملفتة للأنظار، هذا اللون يتماشى بشكل جيد مع مختلف ظلال الدنيم الأزرق في خزانتك.

أخضر الفستق

أصبح لون الأخضر الفستقي رائجًا منذ عدة مواسم حتى الآن ولا يظهر أي علامات على التباطؤ، وباعتباره من الدرجات الهادئة والمنعشة يمكنك اعتماده كلون محايد وتنسيقه مع مختلف قطع الدنيم خلال الموسم المقبل.

اليوسفي

اجتاحت درجات اللون البرتقالي المشبعة مختلف مدرجات الربيع، على شكل فساتين مختلفة وسترات ناعمة وبلوزات أنيقة، ويمكنك تنسيق اليوسفي الجريء مع بنطلون جينز مغسول في الموسم المقبل.

وردي الباليه

Advertisements

جلبت لنا منصات الربيع العديد من الإطلالات الجميلة والأنثوية بظلال الوردي الفاتح والغامق، ويبدو ظل وردي الباليه الهادئ مذهلاً عند تنسيقه مع مختلف ظلال الدنيم من الأزرق الفاتح إلى الرمادي الباهت والأبيض الناصع، جربي هذا الظل على شكل سترة خفيفة أو قميص كلاسيكي.

الأزرق الباهت

يتميز هذا اللون اللطيف بالهدوء وكونه مريحًا على العينين، وهو لون موثوق وآمن مثل بنطلون الجينز، لذلك ارتديه مع جينز كلاسيكي باهت أو في ظل الأوف وايت.

الزعفران

يضيف هذا الللون الدافئ المائل إلى البرتقالي لمسة متفائلة وحيوية إلى أي مظهر، وقد شوهد في عدد كبير من الأقمشة على منصات الربيع من الكروشيه إلى الساتان، ويبدو لون الزعفران جذابًا عند تنسيقه مع الدنيم الداكن.

البني الفاتح

ماتزال درجات اللون البني الفاتح والتان والبيج الأكثر ظهورًا على المنصات، حيث تمتزج بشكل جميل مع بنطلون جينز أزرق، بيج، وأبيض. جرّبي ارتداء سترة قميص بهذا اللون مستوحاة من السبعينيات وتنسيقها مع بنطلون جينز فينتاج للحصول على إطلالة بوهيمية رائعة.

الفوشيا

شوهد هذا اللون على كل شيء بدءًا من الفساتين الغنية بالكشكشة إلى سترات البلايزر ذات الأكمام المنتقخة، ومن المقرر أن يهيمن ظل الفوشيا على مشهد ستايل الشارع في موسمي الربيع والصيف المقبلين. ويضمن لك هذا اللون اللامع النابض بالحيوية الحصول على مظهر ملفت للأنظار، لذا جرّبي تنسيق بلوزة أو سترة أنيقة في ظل الفوشيا مع بنطلون جينز أزرق فاتح.