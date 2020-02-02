موديلات قفاطين سوداء من نجمات المغرب العربي لإطلالة في غاية الجمال

القفاطين بشكل عام جزء أساسي وغاية في الأناقة، تعتمده نجمات بلاد المغرب العربي بشكل كبير جدًّا في الحفلات والمهرجانات، بخاصة وأنّ تلك الموديلات الراقية تزديهنّ جاذبية على السجادة الحمراء والمسرح. وموديلات القفاطين السوداء لها جاذبية خاصة، وتمنح النجمة إطلالة غاية في الأناقة والتميز، كما تبدو أكثر رشاقة بالأسود الملكي، وكذلك يناسب هذا اللون ألوان البشرة المختلفة للنجمات.

إليكِ نجمات المغربي العربي يتألقن بالقفاطين السوداء

هدى سعد بقفطان أسود مزركش

اعتمدت هدى سعد قفطانًا باللون الأسود مزركشًا ومطرزًا بالخرز الكريستالي اللامع، أنيقًا مع فتحة الساق المبطن بلون مختلف، اختارت معه تطريزًا لحزام الخصر بسيطًا غير محكم للغاية، لكنه فقط يُبرز منحنيات الجسم قليلًا.

هذا الموديل مع تطريزاته البسيطة ربما يناسب أكثر الصبايا الممتلئات، بخاصة من ناحية البطن، لأنّ الحزام الواسع يخفي هذا العيب.

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قفطان تايبست من سلمى رشيد

أما سلمى رشيد فقد اخترنا لكِ منها موديلًا مختلفًا عن القفاطين المعتادة، باختيار رسمة القفاطين لكن مع موديل التايبست المناسب أكثر لطولها وجسدها بجسم الكمثرى.

اختارت القفطان بخامة القطيفة المثالية لهذا الشتاء، مع ذيل بسيط من الوراء، وحزام الخصر الذي جعل الجسم يبدو كالساعة الرملية.

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القفطان الأسود الواسع من رجاء بلدمير

رجاء بلدمير اعتمدت فستانًا أسود مع رسومات ملونة من الورود، واسعًا قليلًا، لهذا قد يناسب كل مقاسات الصبايا، اختارت معه حزام الخصر برسومات الورود نفسها، حتى لا تبدو متكلفة للغاية بمظهرها.

القفطان الفخم من كريمة جويت

في المقابل ارتدت كريمة جويت غيث القفطان الأسود بلمسة أكثر فخامة وترفًا، مع التطريزات اللامعة الكريستالية الملونة، وخامة الفيلفت المترفة، وأبرز فخامة الفستان أكثير اعتمادها للمجوهرات الماسية مع العقد، والأقراط الثمينة التي أكملت الاطلالة المترفة.

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