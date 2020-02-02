كاتي هولمز تلفت الأنظار بـ 3 إطلالات أنيقة في يومين مع بداية العام الحالي

من الواضح أن نجاح الممثلة الأمريكية كاتى هولمز في خطف الأنظار بأزيائها العام الماضي، لم يكن وليد الصدفة، فالممثلة العالمية تواصل تألقها منذ انطلاق العام الجديد، سواء في جولاتها اليومية أو مشاركاتها الفنية، للدرجة التي جعلت إطلالات كاتى هولمز تتحول لـ تريندات فى 2020 مؤخرًا، والتى كان آخرها حفل توزيع جوائز جمعية الفنون الأمريكية الأسترالية في نيويورك.

اختارت "هولمز" ارتداء فستان من خايتي، وهي نفس العلامة التجارية التي حظيت بارتفاع مفاجئ في المبيعات عندما ارتدت منها سترة صوفية تعلو حمالة الصدر، لتتحول إلى اتجاه جديد يسعى الجميع لتقليده.

انضمت هولمز إلى الحفل الأخير بمشاركة كايلي مينوج وزيندايا، وهو عشاء لمساعدة الصندوق الأسترالي لإغاثة بوش فاير، حيث ظهرت مرتدية ثوب أبيض ضيق من مجموعة الماركات العالمية قبل خريف عام 2020 للمصمم أليسون بورنستاين، وارتدت معه زوج من الأحذية عبارة عن صندل أسود.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت هولمز في إطلالة سوداء كاملة، لتبرز أناقتها دون عناء، وذلك خلال تواجدها في متحف ويتني للفنون في نيويورك، حيث ارتدت بلوزة بكتف واحد وبنطلون حريري مطابق، وحقيبة يد أنيقة، معتمدة على تصفيف شعرها في ذيل حصان أنيق.

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لم تتوقف هولمز عند هذا الحد فقد خطفت الأنظار صباح أمس الجمعة، عندما ظهرت أثناء تناولها وجبة الإفطار في مطعم سانت أمبرويوس الإيطالي في حي سوهو بمدينة نيويورك، حيث ارتدت معطف وردي فوق فستان منقوش أنيق، وحذاء مخملى شتوى طويل "بوت" باللون الكحلى وحقيبة بنفس اللون، ورفعت شعرها في "كعكة" لتصبح إطلالتها غير رسمية ولكن أنيقة في آن واحد.

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