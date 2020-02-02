منها "سويت آند ساور".. 4 طرق شهيّة لطهي صدور الدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إذا كنتِ وأسرتك من عشاق صدرو الفراخ، وتحفظيها بكميات في الفريزر، وتريدين طهيها في كل مرة بطريقة مختلفة وشهيّة بعيدًا عن الطريقة التقليدية وهي البانية، نقدم لك 4 وصفات شهيّة ومختلفة ستعجب أفراد أسرتك:

1- تشيكن سويت آند ساور

- تحضير صوص السويت آند ساور

- المقادير:

نص كوب كاتشب

نص كوب ماء

ملعقتان خل

ملعقتان سكر

- طريقة التحضير

تخلط جميع المكونات على نار هادئة لمده ١٠ دقائق حتى تغلي.

- الفراخ

صدران من الفراخ ويتم تقطيعهما مكعبات صغيرة

تُغسل جيدًا ونضع لها ملحًا

ثم توضع في عجينة

عجينة الفراخ تتكون من:

150 جرامًا من النشا

10 جرامات بكينج بودر

100 جرام دقيق

ماء

تخلط جميع المكونات حتى نصل لقوام متماسك، ثم نضع الفراخ ويتم قليها في الزيت.

- الخضار

فلفل رومي

فلفل ألوان

بصل

- الفاكهة

عصير أناناس

أناناس قطع

تفاح قطع

تقطع الفراخ والخضروات مكعبات وتوضع مع الصوص والفراخ معاً.

2- شاورما الفراخ

المقادير:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح وقطع صغيرة

ملح

فلفل أسود

خلطة توابل شاورما

زيت ذرةكوب

بصل شرائح

كوب طماطم

بقدونس مفروم

الطريقة:

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- يتبل الدجاج بملح وفلفل و تشوح فى الطاسة مع الزيت على النار.

- تضاف خلطة توابل الشاورما و يترك الدجاج على النار حتى ينضج من كل الجهات.

- يضاف البصل والطماطم و البقدونس المفروم و يقلبوا مرة اخرى مع ملعقة اخرى من التوابل.

- ترفع الشاورما وتقدم مع العيش السوري.

3- صدور دجاج بالكريمة والكابرى

صدور دجاج مخلية

كريمة كابرى

دقيق ملعقة

عصير ليمون

شبت مفروم

بودرة ثوم

زبدة

ملح

فلفل

الطريقة:

- ضعى الزبدة فى الطاسة و تبلى الدجاج بملح وفلفل و ضيفيها الى زبدة تشوح ثم ترفع جانبا.

- ضعى الدقيق مكان الدجاج مع ملح وفلفل و ثوم بودرة.

- ضيفى الكريمة و عصير الليمون و الشبت ثم الكابرى و تعاد الدجاج مرة أخرى.

- اتركيها على النار حتى تكتمل النضج لمدة 10 الى 15 دقيقة ثم ترفع من على النار.

4- صدور دجاج بالبشاميل والكركم

المقادير:

صدور دجاج مكعبات

بصل

ثوم

زيت

كركم

ملح

فلفل أسود

البشاميل

كوب ونصف مرقة

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

جبنة موتزاريلا

جبنة رومي

الطريقة:

- تشوح صدور الدجاج مع البصل والثوم فى الزيت على النار.

- يقلب الدقيق فى الزبدة على النار ويضاف اللبن والمرقة والكركم.

- يضاف الملح والفلفل الأسود والجبنة الموتزاريلا والرومي.

- يضاف خليط الدجاج لخليط البشاميل ويقلب الخليط على النار.

- يغرف فى طبق التقديم ويزين بالجبنة الموتزريلا.

- يقدم الدجاج مع الأرز الأبيض.