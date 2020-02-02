"يا وجع القلب".. دعاء فاروق تنعى ابن الإعلامية مروة ميمي

"يا وجع القلب، إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله كريم هشام نجل زميلتنا المذيعة مروة أحمد مقدمة برنامج إزاي الصحة على قناة النهار إثر حادث إطلاق نار".. بهذه الكلمات نعت الإعلامية دعاء فاروق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ابن الإعلامية مروة ميمي، .

وتابعت دعاء: "اللهم صبرك يا مروة يا بنتي ويصبر والده وأخته وكل حبايبه اللهم أنزل السكينة على قلب أمه يا رب أرجو الدعاء لكريم بالجنة وأن ربنا يصبر مروة وينزل السكينة على قلبها".

Advertisements

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة التي شاركتها دعاء، للإعلامية مروة وابنها المتوفي، في الفاجعة التي أصابتها، وغيرهن من الفنانات، وكان من أبرز التعليقات، الفنانة إيمي سالم، حيث قالت "قلبي وجعني ربنا يصبرها حقيقي صعب قوي قوي اللي هي فيه و يرحمه حبيبي لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أغفر له وأرحمه، وتفاعلت الفنانة رانيا ياسين: "ربنا يصبر أمه يا رب إيه وجع القلب ده حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيضربه نار دول في نار جهنم منهم لله ربنا يرحمك يا ابني ويدخلك فسيح جناتك".

اقرأ أيضًا: صور.. بعد وفاة نجلها بطلق ناري على يد صديقه.. معلومات عن المذيعة مروة ميمي

وفاة نجل الإعلامية مروة ميمي

وفقدت المذيعة مروة ميمي، ابنها كريم هشام عبد التواب الصاوي، صاحب الـ15عامًا، برصاصة طائشة، خرجت في لحظة هزار من صديقه أثناء تواجد "كريم" داخل منزله، في منطقة الزمالك بقصر النيل، حيث استقرت الرصاصة في رأسه وأنهت حياته.