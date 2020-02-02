اتجاهات لافتة للمجوهرات يمكنك تجربتها هذا الربيع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفصلنا أسابيع قليلة على حلول موسم الربيع، وللاستعداد للموسم الجديد يتحتم عليك احتضان بعض الاتجاهات الجديدة، وفي حين أن هناك العديد من الاتجاهات المثيرة سواء في فئة الأزياء أو الإكسسوارات، إلا أننا سنركز اليوم على المجوهرات على وجه التحديد.

في شهر سبتمبر، قدم أشهر المصممين على المنصات بعض اتجاهات المجوهرات الرائعة، وقد حان الوقت أخيرًا ليتم طرحها في المتاجر، وبدورنا حان الوقت لاكتشفاها واختيار ما يناسب ذوقك، من أقراط وقلائد الأصداف الكبيرة من برادا إلى السلاسل المكتنزة من زيمرمان إلى القلائد الطويلة (lariats) من سيلين. إليك أجمل 6 اتجاهات للأقراط والقلائد والأساور والتي يجب عليك تجربتها هذا الربيع.

أقراط الصدف

خلال عروض المنصات لأشهر العلامات التجارية أمثال برادا، أوسكار دي لا رنتا، ومارين سير سارت العارضات على المدرج وهن يرتدين أزواجًا رائعة من أقراط الصدف معلقة في آذانهن، وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه كان يُعتقد في السابق أنه يقتصر على إطلالات الشاطئ فقط، إلا أنه تم تحسينه وترقيته ليستحق مكانًا في خزانة ملابسك اليومية.

أقراط اللؤلؤ الراقية

احتضنت عروض جيسون وو وإيردم وتوري بورش بشدة اتجاه المجوهرات الأكثر جمالاً الذي رأيناه في المواسم القليلة الماضية: اللؤلؤ.

سوف تزداد شعبية اتجاه أقراط اللؤلؤ في ربيع 2020، حيث ابتكر المصممون أكثر الأقراط جاذبية باستخدام الأشكال والأحجام والمعادن المختلفة .

السلاسل المكتنزة

حصل اتجاه السلاسل المكتنزة هذه السنة على ترقية إضافية بزيادة حجمه، وظهر في عروض كل من زيمرمان وبراندون ماكسويل وشانيل لموسم الربيع، لكن هذا الإتجاه لا يقتصر على الفضة والذهب، حيث تأتي أجمل السلاسل بأحجار المينا الملونة.

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القلائد الطويلة (lariats)

إحدى اتجاهات المجوهرات الرائعة التي لم نرها منذ فترة هي القلائد الطويلة (lariats)، ولكن كل هذا على وشك التغيير، حيث قامت أشهر العلامات التجارية أمثال فيرساتشي وسلين وإيزابيل مارنت وبيير موس بإحيائها لموسم ربيع 2020.

أساور الـ orb الدائرية

بعد أن سرقت صيحة الأساور الرقيقة كل الأضواء لبضع سنوات حتى الآن، يبدو أن أساور الـ orb الدائرية ستتربع على عرش الإكسسوارات لربيع 2020، كل شيء من القلادات إلى الأقراط والأساور سيحظى بشكل دائري مكتنز، وقد تم إحياؤها بفضل أشهر العلامات التجارية مثل فالنتينو، بالمان، وسان لوران.

الأساور الملونة

اتجاه جديد ينضاف إلى قائمة أبرز اتجاهات المجوهرات لفصل الربيع هو اتجاه الأساور الملونة، بدل الأساور المزينة بالكريستال الفاخر، حان الوقت لارتداء الأساور المزينة بالخرز والزينة الملونة، وقد ظهر هذا الإتجاه على مدرجات موسكينو ويولا جونسون وبراندون ماكسويل.

إجمالاً، سواء أكان أسلوبك معقدًا أو بسيطًا للغاية، فمن المؤكد أن أحد هذه الاتجاهات سيثير اهتمامك ويحسّن مزاجك في الأيام الأكثر دفئًا.