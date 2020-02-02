الامارات | منتجات الألبان.. ما علاقتها ببثور البشرة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات الألبان.. ما علاقتها ببثور البشرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة إيلي الألمانية أن منتجات الألبان تفاقم مشكلة بثور البشرة؛ نظراً لأنها ترفع مستوى الأنسولين بالجسم، والذي يحفّز بدوره إنتاج الإفرازات الدهنية، ما يعزز ظهور البثور، بالإضافة إلى انتفاخ الجفون والهالات السوداء والشحوب.

لذا تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال المرأة، التي تعاني بشرتها البثور، بالتخلي عن منتجات الألبان لأسابيع عدة، حتى يتحسن مظهر بشرتها، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى بدائل حليب الأبقار، مثل لبن الماعز أو لبن الصويا أو لبن اللوز.