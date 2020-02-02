طرق تساعد على حماية الأطفال من الإحمرار والطفح الجلدي

يصاب الأطفال أحيانًا بالطفح الجلدي يرجع ذلك في الأغلب بالحفاضات المبللة أو التي يتم تغييرها نادرًا، ولكن يمكن أن يزول الطفح الجلدي عن طريق مجموعة من العلاجات المنزلية البسيطة منها كما ذكرها موقع "Mayo Clinic". الماء الدافىء غسل وتنظيف جلد الطفل بالماء الدافىء مع كل تغير للحفاض. كريم مرطب وضع كريم مرطب للبشرة بعد تغير الحفاض وغسل وتجفيف جلد الطفل. Advertisements تغير الحفاض عدم استخدام المناديل أو المحارم المبللة التي تحتوي على مواد كيميائية تثير بشرة الطفل، وتتسبب في إحمرارها.

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