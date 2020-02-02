الامارات | أغذية قد تهدد حياة الجنين!

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت مجلة «بيبي & فاميليه» الألمانية المرأة الحامل من تناول اللحوم والأسماك النيئة والمدخنة ومنتجات الحليب الخام لتجنب الإصابة بداء الليستريات الخطير.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن داء الليستريات قد يتسبب في حدوث إجهاض أو ولادة مبتسرة أو ولادة جنين ميت.

وتتمثل أعراض الإصابة بداء الليستريات في آلام البطن والإسهال والغثيان والقيء والحمى.

لذا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج على وجه السرعة، والذي عادة ما يتمثل في المضادات الحيوية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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