رد فعل بيل جيتس على زواج ابنته من المصري نايل نصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

قبل أيام، نشر المصري نائل نصار، بطل الفروسية، صورة على صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" تجمعه، بابنة الملياردير بيل جتس، جينيفر، مؤكدًا موافقتها على الزواج منه.

بيل جيتس وزوجته ميليندا تفاعلا على إعلان جينيفر الزواج بنصار في تعليق على إنستجرام قالا فيه إنهما يشعران بـ"سعادة غامرة"، في الوقت الذي أعادت فيه ميليندا نشر إعلان جينيفر على صفحتها بإنستجرام.

وبدأت علاقة جينيفر ونائل في مطلع يناير في عام 2017، ويتقاسم الحبيبان العديد من الهوايات، أهمها الولع بالخيول وسباقات الفروسية، وتخرجا من جامعة ستانفورد العريقة، حسب ما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية BBC

نائل نصار شاب ينحدر من أسرة مصرية مسلمة كانت تعيش في الكويت، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاغو. ويتحدث لاعب الفروسية عدة لغات وهي، الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، إلى جانب العربية.

ورغم أن نائل مولود في ولاية شيكاغو الأمريكية عام 1991، لكنه ترعرع في الكويت بعد أن قرر والداه الاستقرار في الدولة الخليجية تسعينيات القرن الماضي، حسبما ذكرته صحيفة "ذا بيبول" الأمريكية.

وفي عمر الخامسة أظهر نائل شغفا كبيرًا بركوب الخيل وأصبح فارسًا ماهرًا في قفز الحواجز بسن العاشرة.

وتعبيرًا عن فخره بأصوله شارك في العديد من المسابقات باسم مصر، وحصد المركز الأول في بطولة العالم لألعاب الفروسية عامي 2014 و2017، كما فاز بالمركز الأول في بطولة "ويلينغتون" في الولايات المتحدة الأمريكية.

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في فبراير 2017، احتلت قصة الشابيين عناوين الأخبار، بسبب الصور التي كانا يشاركانها عبر مواقع التواصل لزياراتهما المختلفة لمواقع سياحية عبر العالم، من بينها الأهرامات المصرية.

ثروة نصار

لا يعرف حجم الثروة التي يمتلكها نائل، إلا أن بعض الصحف الأمريكية قدرت ثروته بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة لثروة أسرته.

بالإضافة إلى أن أسرته أسست شركة معمارية ناجحة في عدد من دول الخليج، كذلك يمتلك الشاب المصري مجموعة إسطبلات تضم أعرق سلالات الخيول.

وتشير تقارير إلى أن نصيب جينيفر كاثرين من ثروة أبيها لن يتجاوز الـ10 ملايين دولار.

ففي عام 2017، قرر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس التبرع بمبلغ كبير من ثروته، موضحًا أن جزءا بسيطا من ثروته الطائلة سوف يعود لأبنائه حتى يشقوا طريقهم بمفردهم.

ويعد بيل جيتس ثاني أغنى رجل في العالم حتى بعد أن تبرع بنحو 64 مليون سهم من شركة مايكروسوفت، وتقدر ثروته حاليا بـ119 مليار دولار، بحسب تصنيف موقع بولومبيرج للمال والأعمال.

ورحب بيل وزوجته ميلندا بقرار جينيفر ونائل، لكن لا يعرف حتى الآن تفاصيل أكثر عن موعد الزفاف.