قماش الكاروهات يهيمن على خطوط الموضة في فصل الخريف

انتشرت مؤخرًا موديلات مختلفة ومميزة من القطع المصنوعة من قماش الكاروهات بألوان مختلفة وتفصيلات أنيقة، إذ تسيطر الكاروهات على خطوط الموضة لهذا العام في فصل الخريف الحالي والشتاء القادم، ونشرت كاتبة المحتوى ومستشارة الموضة لمى زين الدين، صورًا عدة لاطلالات مميزة ومختلفة بقماش الكاروهات، وعلقت عليها: "بإمكاننا أن نتفق جميعًا.. لا موسم أكثر ملاءمة لنقشة الكاروهات من فصلي الخريف والشتاء".

ولعاشقات هذا النوع من القماش ومن ترغب في اقتنائه، وجَّهت لمى بعض النصائح لتنسيق قطعهنّ المختلفة، وعن سبب اختيارها أوضحت مستشارة الموضة لمى زين الدين سبب اختيارها لهذه الموضة، معبّرة عن حبها لتشجيع محبَّات الموضة على ضمّ هذه القطع لخيارات اطلالاتهنّ الدافئة في الفصل الحالي والمقبل، لأنها متأكدة أنهنّ سيجدن الكثير من الطرق لارتدائها؛ كونها تصلح للتنسيق مع أيّ ستايل يقمن باختياره، كالعملي أو شبه الرسمي والرسمي أيضًا.

ونصحت المهتمات بتحديد ما يناسب طبيعة أجسامهنّ وشخصياتهن، مع مراعاة حجم المربعات واتجاهاتها في الأقمشة عند اختيار القطع، وأن يحرصن على اقتناء الألوان التي تضيء البشرة، ويقمن بتنسيق القطع بطرق مناسبة لهنّ، مع مراعاة أماكن خروجاتهنّ.

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ولاتّباع هذه الموضة يمكنكِ -عزيزتي- تنسيق بليزر من الكاروهات مع بنطال جينز، أو بنطال مصنوع من القماش نفسه لاطلالة رسمية، ولعاشقات الفساتين يمكنهنّ اتّباع هذه الموضة بتنسيق فستان الكاروهات مع حذاء بوت أو جاكيت، لكسر اللون، أما تنانير الكاروهات فيمكنكِ ارتداؤها بإضافة بعض القطع المصنوعة بإحدى درجات التنورة؛ لتضيف لكِ الكثير من الأناقة والجمال، أو تنسيقها مع بلوفر محايد، كما يمكنكِ إضافة القطعة كوشاح مع مظهركِ الكاجوال، أو ارتداء بناطيل الكاروهات المميزة مع البلوفرات المختلفة التي تناسبها.

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