نسقي لون ملابسك مع شعرك للاستمتاع بأناقة مميزة من دون أخطاء

تسعى كل فتاة وسيدة للتمتع بإطلالة أنيقة جدًا، ولتحقيق هذا ينصح الخبراء بضرورة الانتباه إلى كل التفاصيل، ومنها مثلًا لون الشعر، فالتناقض بينه وبين ألوان الملابس يفقد المظهر جاذبيته، ولهذا ننصحك بأن تحاولي قدر الإمكان التنسيق بين لون شعرك أو لون صبغته وبين ألوان القطع التي تختارينها.

لون الشعر الأسود والبني الداكن

اختاري: كل تدرجات الأزرق، الفوشيا، لون الخردل، الأبيض والأحمر.

تجنبي: الأسود والرمادي الغامق والبني.

لون الشعر الكستنائي

اختاري: الأرجواني، الأرق الملكي، الأحمر، الأخضر الزمردي، الأحمر ولون الخردل.

تجنبي: ألوان النيود، الأسود، ألوان الباستيل.

الشعر المصبوغ باللون النحاسي

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اختاري: لون البرقوق، الكاميل، البني، لون الصدأ، اللون البرونزي، الكاكي، الأحمر المائل إلى البرتقالي.

تجنبي: الأزرق البحري، الرمادي، الزهري، الأبيض، البيج، ألوان الباستيل.

الشعر المصبوغ باللون الأشقر

اختاري: الأخضر، الكاميل، القرميدي، الأبيض المائل إلى البيج، الأسود، الوردي الفاتح، الأزرق السماوي، الرمادي.

تجنبي: لونيّ الخردل والبرتقالي.

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