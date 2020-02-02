القاهرة - لايف ستايل
تسعى كل فتاة وسيدة للتمتع بإطلالة أنيقة جدًا، ولتحقيق هذا ينصح الخبراء بضرورة الانتباه إلى كل التفاصيل، ومنها مثلًا لون الشعر، فالتناقض بينه وبين ألوان الملابس يفقد المظهر جاذبيته، ولهذا ننصحك بأن تحاولي قدر الإمكان التنسيق بين لون شعرك أو لون صبغته وبين ألوان القطع التي تختارينها.
لون الشعر الأسود والبني الداكن
اختاري: كل تدرجات الأزرق، الفوشيا، لون الخردل، الأبيض والأحمر.
تجنبي: الأسود والرمادي الغامق والبني.
لون الشعر الكستنائي
اختاري: الأرجواني، الأرق الملكي، الأحمر، الأخضر الزمردي، الأحمر ولون الخردل.
تجنبي: ألوان النيود، الأسود، ألوان الباستيل.
الشعر المصبوغ باللون النحاسي
اختاري: لون البرقوق، الكاميل، البني، لون الصدأ، اللون البرونزي، الكاكي، الأحمر المائل إلى البرتقالي.
تجنبي: الأزرق البحري، الرمادي، الزهري، الأبيض، البيج، ألوان الباستيل.
الشعر المصبوغ باللون الأشقر
اختاري: الأخضر، الكاميل، القرميدي، الأبيض المائل إلى البيج، الأسود، الوردي الفاتح، الأزرق السماوي، الرمادي.
تجنبي: لونيّ الخردل والبرتقالي.
وقد يهمك أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر نسقي لون ملابسك مع شعرك للاستمتاع بأناقة مميزة من دون أخطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.