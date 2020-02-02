تصميمات رائعة لعبايات بألوان ترابية موضة 2020 لإطلالة الربيع

شكلت الألوان الترابية جانب كبير من مجموعات عبايات 2020 حيث قدم أشهر المصممون باقة منوعة من أجمل التصميمات التي اتسمت بالبساطة واللمسة العصرية ما يجعل منها خيارات مثالية لإطلالات الربيع. كوني السباقة في إعتماد هذه الصيحة، وتعرفي إلى نصائحنا لتنسيقها بكل أناقة مع الأزياء والإكسسوارات.

عبايات بيج بموديل المعطف موضة 2020

تعتبر العبايات المصممة على طراز المعطف الترنش من أبرز إتجاهات موضة 2020 وبرع كبار المصممون في تقديم تصميمات اتسمت بالأناقة واللمسة العصرية التي تناسب اطلالات الشابات، أحببنا العباية المطبعة من هانية البريكان Hania collection والعباية ذات الأكمام المكشكشة حول المعصم من حصة الفلاسي Hessa Al Falasi، جربي تنسيق هذه الموديلات مع قميص أبيض وبنطال جينز فاتح.

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عبايات بألوان ترابية مخططة موضة الموسم

هيمنت موضة الطبعات المخططة على مجموعات عبايات 2020، بعض الموديلات زينت بخطوط أفقية كما في التصميم الذي رصدناه لدى دار موزان Mauzan، والبعض الآخر تميز بالخطوط العمودية مثل العبايات الكاجوال التي كشفت عنها ماركة Aywa London، اعتمدي التصميم الأول اذا كنت نحيفة الجسم لتمنحك مدى أعرض، أما الموديل المخطط بالطول فنرشحه للقصيرات ليساعدهن في الظهور بقامة أطول.

عبايات بتطريز ناعم موضة 2020

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قدمت أشهر الماركات مجموعة من العبايات المزدانة بتطريز ناعم، تألقت عارضة ماركة أناتومي Anatomi بعباية بيج فاتح محبوك بالتطريز في الجزء السفلي منه، كما أعجبتنا العباية الوردية الفاتحة المزينة بتطريز حول الحواف من مجموعة ماركة لوزان Louzan، ننصحك بتنسيق هذه الموديلات مع فساتين بيضاء طويلة.

عبايات مزودة بحزام موضة الموسم

حرصت بعض الماركات على تزيين العبايات المدرجة ضمن مجموعاتهم الجديدة بأحزمة بعضها جاء بحجم عريض من نفس لون العباية كما في التصميم الذي جلبناه لكِ من مجموعة ماركة Slouc

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