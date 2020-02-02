قفاطين فخمة ومميَّزة بأسلوب نوال الكويتية لتختاري منها ما يناسبكِ

تعتمد النجمة نوال الكويتية على ذوق خاص وراقٍ في القفاطين ، مع لمسة مخملية تناسب الأسلوب الرقيق الذي تعتمده فنانة الخليج، واخترنا لكِ مجموعة قفاطين فخمة بأسلوب نوال الكويتية لتختاري منها ما يناسبكِ.

القفطان الأحمر مع تفاصيل الريش

بأجدد إطلالاتها، اعتمدت النجمة نوال الكويتية على القفطان الأحمر، مطرز بالكامل بتطاريز أنيقة من الخرز البراق من نفس لون الفستان، لإطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة، مع تفاصيل الريش على الأكمام للمسة مترفة، وأكملت اللوك بحزام الخصر الذهبي، الذي منحها طولا ورشاقة، خاصة أن اللون الذهبي جاء متناغما بشكل كبير مع لون الأحمر الجريء للفستان.

القفطان الأوف وايت مع الأحجار باللون السماوي

أما هذا القفطان الذي اختارته النجمة نوال الكويتية، فيعتمد أكثر على الأسلوب التقليدي للقفاطين المغربية، واعتمد كذلك على الأسلوب البسيط والناعم، باختيارها الدرجات الأوف وايت، مع الخرز بألوان البيبي بلو، منحها لمسة أصغر سنا، مناسب للصبايا قصيرات القامة، والممتلئات نسبياً.

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القفطان المزين بالورود للمسة شبابية

بلمسة شبابية خاصة اعتمدت نوال الكويتية على القفطان المطرز بالورود بالكامل، مع التول الشفاف، وبطانة باللون الأسود، منحها لمسة شابية، مع الخصر الضيق الذي أبرز رشاقتها.

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القفطان الأسود مع الأحمر وقصّة الأكمام الواسعة

بينما هذا الموديل فقد اختارته فنانة الخليج، بإحدى حفلاتها لاطلالة أنيقة ومريحة أيضا، مع تصميم الأكمام الواسعة المنسدلة، وبألوان راقية كالأحمر العنبي واللون الأسود، وأعجبنا اختيارها لحزام الخصر، لكي تبرز أكثر رشاقتها، مع قصّة الفستان الواسعة.

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