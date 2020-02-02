حاربت الشلل الدماغي بالرسم فحصلت على منحة دراسية بجامعة حلوان.. يسرا: أخيرا حلمي اتحقق

حلمت يسرا أشرف، التي استطاعت أن تحارب إصابتها بالشلل الدماغي، عن طريق الرسم، بالانضمام للدراسة في القسم الحر بكلية فنون جميلة، وهو الأمر الذي تحقق بعد قرار الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، دعمها ومنحها الفرصة للدراسة في القسم الحر بالكلية.

"قابلت الدكتور أشرف الأربعاء الماضي، وأداني منحة لمدة 6 شهور للدراسة بالكلية اللي حلمت بيها"، بهذه الكلمات بدأت "يسرا"، حديثها لـ "هُن".

شعور بالفرحة عجزت الفتاة العشرينية عن وصفها، بعد قبولها في القسم الذي تمنت الانضمام له بعد تميزها بالرسم الجلاكسي، لتتمكن من خلاله في مواجهة المرض الذي بدأ معها منذ الطفولة.

سنوات لم تتمكن يسرا أشرف، صاحبة الـ 21 عامًا، المسك بالقلم، "من وأنا عندي 7 شهور مكنتش بمشي ولا بتحرك لحد ما بقى عندي 7 سنين إيدي بدأت تتحرك حاولت أعمل بيها حاجة بحبها وهى الرسم".

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"شخبطة" تحولت إلى فن مكَّنها من المشاركة في 12 معرضا، منها أحد معارض الأردن، "لما بدأت أمسك القلم بشكل عشوائي، اكتشفت تدريجيا موهبة الرسم"، حتى يوافق بعدها وكيل كلية فنون جميله إلحاقها بالقسم الحر في الكلية، ليتحقق بذلك حلم صاحبها سنوات.

صعوبات مختلفة تعرضت لها الفتاة العشرينية منذ التحاقها بالمدرسة زادها تصميم على تحدي مختلف الصعاب التي تعرضت لها، حيث تسبب التنمر الذي واجهته في فترة دراستها في حرمانها من استكمال مراحل التعليم الأساسية، وهو ما شكل العائق الأكبر في حياتها.

تتمنى "يسرا" مشاركة لوحاتها في أحد معارض إيطاليا، ومقابلة الإعلامية منى الشاذلي، "الأمنية الأخيرة اللي بتمنى أحققها إني أطور من نفسي وأكمل تماريني وأخف".