"اللبس سام".. شكوى مضيفات الطيران بشركة أمريكية بسبب أزيائهن

أبدت مجموعة من مضيفات الطيران ومئات الموظفين شركة "دلتا" الأمريكية، إنزعاجهم من الزي الرسمي تلك المؤسسة المتخصصة في مجال الطيران، واصفوه بـ"السام"، وأنه يؤثر عليهم نفسيا، مسببا آثارا سلبية على صحتهم النفسية.
وبحسب ما نقله "سكاي نيوز"، ووصل الأمر بعدد من الموظفين أن رفعوا دعوى قضائية على الشركة، قائلين إن الإضافات الكيميائية الموجودة في الزي الجديد، بحسب طريقة صناعته، أدت إلى مشكلات في الجهاز التنفسي، وفقدان الشعر والصداع النصفي، وظهور البثور على الجلد.
وبدروها، استجابت الشركة لمطالبهم، مؤكدة على طرح زيا رسميا جديدا، لمن يخرجون في الرحلات الجوية ومسؤولي التذاكر، فيما ستدخل تعديلات "طفيفة" على موظفي الحقائب والصيانة، موضحة أن الزي الجديد لن يدخل حيز الخدمة إلا العام المقبل 2021، ما يعني أنه على الموظفين مزيد من الانتظار.
وكان الزي الحالي دخل حيز الخدمة في 2018، ومنح لـ 65 ألف موظف، يعمل 35 ألف منهم في خدمات الرحلات الجوية.
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