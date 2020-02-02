عادات النوم غير الصحية تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت نتائج دراسة جديدة من جامعة واشنطن إن الصلة قوية بين عادات النوم غير الصحية وبين الإصابة بالزهايمر والخرف.

ودعت توصيات الدراسة التي نُشرت في دورية "الزهايمر" من يسهرون طوال الليل من أجل الانتهاء من أعمال متأخرة إلى تغيير عادات النوم، واتخاذ الإجراءات التي تساعد على الاستغراق في النعاس بعمق لبضع ساعات متتالية، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

كما حثّت توصيات الدراسة على اتخاذ وضعية النوم على الجانب وليس الاستلقاء على الظهر، لأن ذلك يساعد خلايا الدماغ على تنظيف نفسها من البروتين الضار الي ترتبط زيادته بمخاطر ضعف الذاكرة.

ولفتت نتائج الدراسة الانتباه إلى ان النوم لوقت قليل أثناء الليل والاعتماد على تعويض ساعات النوم بالقيلولة ليس من الإجراءات الصحية، وأن الأفضل لصحة الذاكرة هو النوم أطول وقت أثناء الليل لأن دورة النوم الطويلة هي التي تعيد تجديد خلايا الدماغ وتنقيها من الالتهابات.