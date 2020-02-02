واحدة خلصت مسحوق الغسيل والتانية عملت بلوك لأمه.. "أتفه" أسباب خراب البيوت

لأتفه الأسباب قد تقع حالات الطلاق، وحدوث خلافات زوجية، حتى أصبحت في بعض الأحيان الأسباب غير معلومة، وسط تبريرات تبدو غريبة بعض الشيء، وهو ما تناوله الشيخ رمضان عبدالمعز خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، على فضائية "dmc"، مطالبًا الأزواج التحلي بالصبر وألا يتسرعوا في هدم عش الزوجية.

لا يستطيع أحد أن يغفل أن هناك خلافات قوية تستحق الانفصال، إلا أن هناك حالات لا تستدعى ذلك، وإنما تشير لاستسهال الزوج تحديدًا في اتخاذ هذا القرار، فتقول رحاب محمود، ربة منزل، إنها لم تكن تتوقع أن ينتهي زواجها بسبب استخدامها طريقة خاطئة في غسل الملابس.

وتضيف رحاب: "أنا واحدة عمرى ما غسلت في حياتي، اتجوزت وقعدت مع حماتي في نفس العمارة، وأول غَسلت هدوم حطيت الملون مع الأبيض، وأمه اشتكتني له قالي احنا مننفعش لبعض".

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أما "نادية.ح"، فقررت الذهاب لمحكمة الأسرة لخلع زوجها بعد عامين من الزواج، بعدما أقدم على طردها من المنزل، "جوزي طردني من البيت عشان خلصت مسحوق الغسيل في 3 أيام".

وتتابع الزوجة: "أول ما قولتله مسحوق الغسيل خلص وعايزين كيس، اتجنن وقعد يزعق ويقولي ليه وديته فين وادتيه لمين، وأما قولتله أنه وقع مني شوية وأنا بغسل ضربني وقالي انتي مش ست بيت ولا فالحة في حاجة، روحي لأبوكي أنتي خربتي بيتي".

ولم يختلف وضع "علياء. أ"، عن حال رحاب ونادية، التي ألقى عليها زوجها يمين الطلاق بسبب أنها قامت بعمل "بلوك لأمه"، فالصدمة التي تعرضت لها السيدة الثلاثينية، لم تكن تتوقعها، فقد قام زوجها بتطليقها شفويا وطردها من منزل الزوجية بسبب "بلوك" على فيس بوك.

فتقول علياء: "حماتي خربت بيتي عشان عملتلها بلوك، كل ما أعمل بوست على الفيس تتعمد إهانتي، وبتدخل تقل أدبها على صحابي وأهلي في الكومنتات، فعملتلها بلوك، راحت قالت لجوزي وشحنته عليا".

وتضيف، "أول ما رجع البيت قالي افتحي موبايلك وافتحي الفيس بوك وأول ما فتح الأكونت وشاف إن والدته على قائمة البلوك شال إيده وضربني بالقلم على وشي، وقالي عامله بلوك لأمي ليه هي متشرفكيش ولا متشبهش اللي عندك، على بيت أبوكي ومترجعيش هنا تاني، أنتي طالق".