"صباحية مش مباركة".. يناير يحصد أروح 5 عرائس بسبب غاز السخان

غالبا ما تسيطر الفرحة والسعادة المنتظرة التي جمعت بين زوجين في منزل الزوجية للمرة الأولى، على العروسين عقب حفل زفافهما، لكن بعض هؤلاء لا يعلمون أن سعادتهم لن تدوم سوى ساعات قليلة، ليخطفهم الموت سريعًا، بعدما اختناقهم بـ"غاز السخان" أو "القاتل الصامت" كما يعرف أحيانًا.

ويرصد "هن" عرائس، انتهت حياتهن خلال شهر يناير بفعل "القاتل الصامت":

الشرابية

في منطقة الشرابية، احتفل عروسان بزفافهما وذهابا إلى منزل الزوجية، وسط فرحة أسرتيهما، وفي اليوم التالي، وهو المعروف بـ"يوم الصباحية" عثر على جثتهما في غرفة النوم بعدما انتشرت رائحة الغاز في المنزل.

واكتشفت الواقعة أسرة العروس، التي طرقت على الباب أكثر من مرة، وبكسره تم العثور على جثتي العروسين، وبدأت النيابة العامة في القاهرة التحقيق في واقعة وفاة عروسين داخل شقتهما بمنطقة الشرابية، وجاءت التحريات الأولية، أن سبب الوفاة هو تسرب الغاز من السخان، ما أدى إلى وفاة العروسين أثناء نومهما.

الإسماعيلية

سامح وريموند، من ضحايا غاز السخان، إذا لقي العروسان مصرعهما، في ليلة الدخلة، أثناء الاستحمام داخل منزلهما في شارع السويس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك عقب الانتهاء من حفل زفافهما بساعات قليلة.

وأظهرت التحريات والمعاينة بأنه عقب فتح باب المنزل عثر رجال مباحث الإسماعيلية والنيابة العامة على "بقايا الطعام"، بينما عثر على الزوجين في الحمام، ورجحت المعاينة أنهما توفيا عقب دخولهما إلى شقة الزوجية لتناول الطعام، وأثناء الاستحمام لفظا أنفاسهما الأخيرة، داخل الحمام، وبفحص الجثتين تبين اختناق العروسين داخل حمام المنزل نتيجة بخار المياه.

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الدقهلية.. عمرو وريمان

في 18 يناير، داخل إحدى قرى محافظة الدقهلية، لقي عروسان مصرعهما عقب ساعات من حفل زفافهما داخل منزلهما في قرية سنتماي، إثر اختناقهما بغاز السخان.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العقيد نبيل بندق، مأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد بمصرع عروسين، إثر اختناقهما بالغاز، وتبين أنهما عمرو الهواري، 27 عاما، ضابط بحري، وريمان حافظ، 24 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم، مختنقين داخل شقتهما بسبب غاز السخان.

المنوفية.. آية وعريسها

في المنوفية، التي شهدت أيضًا هذه الواقعة، وتحديدًا في قرية البتانون بشبين الكوم، إذ لاقت العروس "آية" وعريسها مصرعهما أثناء نومهما في ليلة الزفاف، بعدما استنشاقا غاز السخان بكثرة.

وأثبتت التحريات أن العروسين استنشاقا غاز بكثرة، بعد تركهما للطعام أعلى البوتاجاز والخلود للنوم، وبتحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين مصرعهما خنقًا نتيجة تسرب الغاز.

بني سويف.. رقية وباسم

لم يختلف المشهد في قرية "نزلة المشارفة" في محافظة بني سويف، بعدما احتفلت "رقية" 18 عامًا بزفافها على "باسم" 24 عامًا، لم يمض قرابة الـ36 ساعة حتى لقي العروسان مصرعهما داخل منزل الزوجية بسبب تسرب غاز السخات.

فحينما صعدت والدة العريس، لشقة نجلها للاطمئنان على العروسين، بعد تأخرهما في النزول من شقتهما، ومع تكرار الضغط على جرس الشقة، دون استيقاظهما، اضطرت الأسرة لكسر الباب، ليعثروا على جثتيهما داخل الشقة.

وبانتداب مفتش الصحة، أقر بأن سبب الوفاة يرجع لاختناق العروسين نتيجة استنشاقهما كميات كبيرة من الغاز.